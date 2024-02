Atriz de 'Renascer' fala sobre cenas íntimas com Marcos Palmeira: "Muito confortável"

Theresa Fonseca, a Mariana de 'Renascer', fala detalhes sobre as cenas íntimas que dividiu com Marcos Palmeira na novela da Globo

A atriz Theresa Fonseca está dando o que falar como Mariana no remake da novela Renascer, da Globo. Isso porque, nas últimas semanas, sua personagem protagonizou cenas quentes com José Inocêncio, interpretado pelo ator Marcos Palmeira na trama.

Em entrevista ao Splash Uol, a artista falou sobre as cenas íntimas e garantiu que, mesmo com a situação embaraçosa, que pode ser desconfortável para os artistas, Marcos conseguiu deixar as gravações agradáveis. Na conversa, ela rasgou elogios para o colega.

"Marquinhos é perfeito. Ele anula qualquer tipo de desconforto com a presença dele. É uma pessoa cordial, gentil, sou muito fã da pessoa do Marquinhos. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Deixa todo mundo que trabalha com ele muito confortável, tanto equipe quanto os atores", disse Theresa.

A atriz, que na trama se envolve com José Inocêncio e seu filho, João Pedro, interpretado por Juan Paiva, ainda falou sobre as pessoas que se incomodam com Mariana, que ficou marcada por seu jeito dissimulado. Theresa achou que seria caso ninguém se irritasse com sua personagem. "Porque ninguém a conhece. Ela veio para se vingar, chega na casa e faz dois homens interessantes se apaixonarem por ela... Sempre falo isso: eu acredito que seja genuíno o que ela está sentindo. Se no final, não for, também vou me surpreender", opinou a estrela.

Rafa Kalimann faz sua estreia nas novelas em "Família é Tudo"

Uma famosa que está fazendo sua estreia como atriz é Rafa Kalimann. A ex-BBB irá participar da novela Família É Tudo, nova trama das 19h na TV Globo. No último dia 18, a estrela fez sua grande estreia no primeiro teaser da produção.

No trecho, a influenciadora digital apareceu atuando ao lado de Jayme Matarazzo, seu par romântico. "Quando a Electra souber que a gente está junto, Luca, ela vai surtar", disse ela. Rafa também compartilhou o momento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. "AHHH ELA VAI SURTAR", legendou ela, que viverá a vilã Jéssica de Osma.

Família É Tudo contará a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir os cinco netos. O seu desaparecimento em alto-mar é o que promoverá a união dos herdeiros. Electra, uma das netas, (Juliana Paiva) é apresentada como a mais "sensível".

Electra será presa após ser acusada de tentar matar o namorado Luca (Jayme Matarazzo). Depois de sair da cadeia, terá que lidar com o namoro do amado com a melhor amiga Jéssica, interpretada por Rafa.