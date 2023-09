Atriz de Amor Perfeito revela que diretor queria cenas musicas em novela

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Sut celebrou clima divertido nos bastidores de Amor Perfeito e revelou detalhes da produção

A atriz e cantora Bárbara Sut revelou que por pouco Amor Perfeito não iria contar com cenas musicais. A ideia foi ventilada nos bastidores da trama global, em uma tentativa de aproveitar o talento vocal de parte do elenco da produção.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista contou que Sacha Amback, diretor musical da novela, fez diversas tentativas para convencer os autores a adicionar cenas musicadas, mas não teve sucesso.

"Somos uma família Musical", disse ela sobre atuar ao lado de Isabel Fillardis e Alan Rocha, atores que também são cantores e já trabalharam com música em outras ocasiões.

"O Sacha, diretor musical da novela, tentou colocar a gente para acampar, fazer um número musical, mas não rolou. Mas rolou nos bastidores, a gente vivia cantando todo mundo junto. Temos números, é só olhar no Instagram, fizemos alguns", contou.

Bárbara ainda completou dizendo o quanto foi especial estar ao lado de uma equipe tão unida e cheia de química. Perto da novela chegar ao fim, ela confessa que já tem ficado com saudades dos colegas de trabalho.

"Eu acho que todas as relações dessa novela foram muito felizes, foram relações de muita troca, muito legais. A gente tinha uma energia tão nossa, tão feliz, tão festiva, que eu acho que esses são os momentos que eu vou sentir mais saudade, até porque eram cenas em que a gente comia muito durante a cena. Enfim, tudo era muito bom", disse.

Ainda sobre o final da trama, a atriz revelou que tem acompanhado a repercussão da história com o público e teme que o desfecho divida opiniões. "Tem gente querendo que a Sônia tenha filhos, tem gente que quer que ela termine com Justino. Enfim, acho que o público vai ter que se conformar com o final, mas eu acho que qualquer final que venha, vai satisfazer pelo menos uma parte do público", argumentou.