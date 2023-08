Babu Santana revela dificuldade de viver padre em Amor Perfeito: "Deu trabalho"

Em entrevista à CARAS Brasil, Babu Santana relatou que personagem de Amor Perfeito foi importante para ele superar questão pessoal

O ator Babu Santana (43) confessou que interpretar o Frei Severo, na novela Amor Perfeito, da TV Globo, foi algo que lhe provocou grandes reflexões a respeito do racismo. Segundo o artista, foi difícil para ele se ver interpretando um homem religioso.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista abriu o coração e revelou que a experiência com o racismo fez ele acreditar que jamais poderia interpretar personagens como o de um padre.

"Foi a chance de mostrar uma outra faceta, de um personagem mais tranquilo, um religioso, né? Então, exercer essa qualidade em um personagem, pra mim, foi muito importante. Já que eu venho sempre de personagens mais truculentos, mal encarados. Foi um um grande presente para minha carreira, para essa reta final de globo, de novela. Para mim foi ótimo. Presto serviço aqui na Globo desde 99 e foi um dos trabalhos que mais me deu trabalho e um dos mais prazerosos", declarou.

O ex-participante do BBB 20 completou explicando que a dificuldade não está no exercício de sua profissão, mas sim no modo como ele enxergava fazer um personagem longe dos estereótipos. "Não é difícil, na verdade, é mais prazeroso. Não vejo dificuldade em fazer o Frei Severo, a não ser colocar aquela roupa toda no verão carioca", brincou.

" Acho que é difícil nos colocar nessa situação, né? É mais distante, porque eu raramente vi, por exemplo, figuras de Padre pretos na dramaturgia . E parece que é uma coisa que não existe, né?", declarou.

Ele completou reafirmando o quanto se sente grato em ter feito parte de uma novela que tem 50% de sua equipe composta de pessoas pretas. Para Babu, o projeto foi importante para ele se perceber em um outro lugar enquanto ator.

"Foi um prazer compor [a novela] e também ter tirado da nossa cabeça que a pessoa ficava: 'Será que vai combinar comigo?'A gente como ator, independente da etnia, do credo, você ator tem que estar apto e aberto a fazer qualquer tipo de personagem", finalizou.