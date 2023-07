Ator entra em Terra e Paixão para contracenar com esposa; saiba quem

Ator teria sido escalado para papel de engenheiro em Terra e Paixão, segundo colunista

O elenco da novela Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco (71), irá dar as boas-vindas para um novo ator nas próximas semanas. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o ator Rafael Vitti (27) entrará nos próximos capítulos do folhetim e contracenará, pela primeira vez, com sua esposa, a atriz e humorista Tatá Werneck (39).

Rafa Vitti começará a gravar suas cenas nesta semana, e fará o papel de Hélio, um engenheiro que chega para trabalhar na Cooperativa. Ele fará apenas uma participação na trama de Terra e Paixão . A última novela que o artista participou foi Além da Ilusão, em que ele protagonizou o folhetim ao lado de Larissa Manoela (22).

O ator e sua esposa já tinham aparecidos na televisão em Lady and Bofe, programa que gravaram juntos em casa durante a pandemia para o canal Multishow. Os dois estão juntos publicamente desde o ano de 2019 e são pais de Clara Maria, que nasceu em outubro de 2019 e encanta fãs do casal nas redes sociais.

Em suas redes sociais, o ator compartilhou um stories mostrando que estava a caminho das gravações de Terra e Paixão. Na manhã desta quinta-feira, 20, ele publicou um vídeo curto mostrando a vista de uma janela às 5h46 da manhã. "Partiu", escreveu o artista na legenda da publicação. Antes, ele havia mostrado sua rotina de treino do dia.

Em Terra e Paixão, Werneck interpreta Anely do Carmo, irmã de Lucinda (Debora Falabella), que ajuda na pousada de Andrade (Ângelo Antônio) e trabalha como freelancer na butique de Graça (Agatha Moreira). Porém, ela tem outra personalidade e, quando sozinha, ela entra em um site adulto para fazer strip-teases no computador.

CONFIRA FOTOS DE TATÁ WERNECK E RAFA VITTI