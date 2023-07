Terra e Paixão: Antônio encomenda vingança cruel após ir preso

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Antônio se vinga de rival que o mandou para a cadeia e encomenda um abuso contra uma mulher

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Antônio (Tony Ramos) vai se vingar de Gentil (Flavio Bauraqui). Ele vai descobrir que o rival foi o responsável por ter ido parar na cadeia e decide encomendar um crime cruel contra a família de Gentil.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio será preso por uma acusação de tráfico de drogas. Isso porque Gentil vai armar contra o fazendeiro e plantar um quilo de droga em um dos caminhões do fazendeiro. Depois de provar sua inocência, La Selva descobre que foi vítima de uma armação de Gentil e decide se vingar.

Ele vai mandar Sidney (Paulo Roque) cometer um crime cruel contra Menah (Camila Damião), que é a filha de Gentil. Logo depois, Sidney bate o seu carro no veículo de Menah e ordena que ela saia do veículo.

Com brutalidade, Sidney arrasta Menah para o meio de uma plantação e tenta abusar dela sexualmente. A jovem se debate e consegue se livrar do vilão, que estava em cima dela. Ela foge do local desesperadamente.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 17 a 22 de julho:

Capítulo 61 - Segunda-feira, 17 de julho

Aline não aceita dinheiro de Caio. Jussara aconselha Aline a lutar por Caio. Anely se prontifica a ajudar Irene contra Berenice. Ademir diz a Flor que prefere colocar Rosa em um convento a deixar a filha com a mãe. Irene contrata Rodrigo para retirar Berenice do bar. Aline flagra Gladys com Enzo e ameaça contar para Tadeu caso a diretora da escola não a readmita como professora. A mando de Irene, Kelvin entrega a Rodrigo o papel com as anotações de Cândida. Rodrigo acompanha um oficial de justiça para entregar a ordem de despejo a Berenice. Aline pergunta a Antônio o motivo de o produtor ter contratado um geólogo para investigar suas terras.

Capítulo 62 - Terça-feira, 18 de julho

Aline demonstra não acreditar que Antônio tenha contratado o geólogo por causa da água. Tadeu manda Gladys demitir Aline. Luana assume o bar e contrata Berenice como faxineira. Gladys demite Aline. Marino diz a Caio que Agatha pode estar viva. Aline aceita o empréstimo de Caio com promissórias. Ramiro conta a Irene que Caio ajudará Aline a pagar a dívida. Irene manda Enzo hackear a conta bancária de Caio. Lucinda se defende de Andrade com um golpe de Krav Magá. Enzo entra na conta de Caio e desvia o dinheiro com que ele ajudaria Aline. Aline se sente enganada por Caio ao verificar que o depósito não foi realizado.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 19 de julho

Caio descobre que o dinheiro saiu da conta para um orfanato. Silvério diz a Antônio que não tem provas de que Berenice seja parente de Cândida. Irene agradece a Silvério por estar lhe ajudando. Andrade ameaça Lucinda. Irene faz um pacto com Aline: a professora fica afastada de Caio, enquanto a mulher de Antônio descobre o real interesse do marido em suas terras. Aline acusa Antônio de mentiroso ao cobrar do produtor o dinheiro da água.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 20 de julho

Antônio entrega o dinheiro a Aline. Jussara tenta convencer Aline a namorar Jonatas. Anely incentiva Luigi a desviar dinheiro da fazenda e roubar as joias de Petra. Irene sugere a Antônio usar os remédios de Petra para acabar com Aline. Ramiro avisa a Kelvin que não poderá mais vê-lo por causa de sua noiva. Jonatas e Nina se encontram. Caio se declara a Aline. Rodrigo avisa a Berenice que descobriu que o sobrinho de Cândida não teve nenhuma filha com o nome igual ao dela. Irene coloca o remédio de Petra em uma taça com champanhe e oferece a Aline.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 21 de julho

Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica. Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.

Capítulo 66 - Sábado, 22 de julho

Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline. Graça conta a Gladys e a Tadeu que Irene quer tirar a sucessão de Caio para dar a Petra. Gentil alerta Jonatas para o perigo que é a aproximação de Irene com Aline. Rodrigo diz a Caio que não existe nenhuma prova de que Agatha morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Ramiro pede dinheiro a Kelvin para se livrar de Munda. Munda guarda o dinheiro que recebeu de Ramiro no cofre da pousada. Luigi e Anely roubam o dinheiro de Munda. Ramiro se prepara para atropelar Aline.