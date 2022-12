Ator de Travessia já participou de reality de namoro em alto-mar

No ar como Oto em Travessia, Romulo Estrela começou na TV no programa Amor a Bordo, do Caldeirão do Huck

Romulo Estrela (38) trilhou um caminho repleto de novelas de sucesso, e, agora, brilha no ar como o galã Oto em Travessia, trama que ocupa o horário nobre da rede Globo. Porém, antes mesmo de começar a carreira na atuação, ele participou de um reality de namoro que acontecia em alto-mar .

No ano de 2002, ele foi um dos participantes da segunda temporada do reality Amor a Bordo, do extinto Caldeirão do Huck (2000-2021). No quadro, sete homens e sete mulheres conviviam por 16 dias em um iate para encontrarem seu par ideal. O casal que desenvolvesse a conexão mais profunda ganhava dois carros, um para cada.

Na época, o maranhense tinha 18 anos e dizia não se considerava um cara família e caseiro, mas que gostava também de sair e ver gente. Ele estava solteiro há cinco meses e afirmou que costumava se entregar totalmente em um relacionamento amoroso. "Sou um cara de uma mulher só", afirmou. "Só não suporto patricinhas."

Em uma entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele afirmou que sua primeira experiência na televisão o ajudou na carreira. "Para mim, foi ótimo porque tive a oportunidade de ter uma vivência com câmera que me ajudou muito no início. Era um programa de relacionamento. A gente tinha algumas dinâmicas, e a câmera estava sempre ligada na gente."

"Nos filmavam dentro de uma casa e, quando a gente estava numa externa, as câmeras também nos filmavam quase o tempo inteiro", acrescentou ele, que agora vive Oto, um dos personagens principais da trama de Gloria Perez. Na história, Oto é um hacker que se envolve com Brisa (Lucy Alves).

"Eles são de mundos completamente diferentes, mas têm aspectos em comum: a independência e a vontade de viver a vida e de ser dono do próprio mundo. Oto vê isso em Brisa, e ela percebe isso nele também. Aí acontece o match e a vontade de se reverem", disse ele, sobre o romance dos personagens.