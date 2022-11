Travessia: Gloria Perez pode mudar rumo de triângulo amoroso

Gloria Perez pode fazer mudança em detalhe da história de Ari, Brisa e Oto na novela Travessia, diz site

A autora Gloria Perez estaria de olho na repercussão da história do seu triângulo amoroso principal na novela Travessia, da Globo. A escritora teria visto que o público não torce por uma reconciliação de Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) por causa da personalidade do rapaz. Assim, ela pode incentivar ainda a torcida por Brisa e Oto (Romulo Estrela). Tanto que ela pode mudar um detalhe na história deles.

De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a personagem Brisa vai descobrir que está grávida em breve. Na previsão da trama, Brisa iria engravidar de Ari novamente. Porém, a autora pode mudar de ideia e fazer a mocinha engravidar de um filho de Oto, para a alegria dos fãs do casal.

A segunda gravidez de Brisa vai dar o que falar na trama, já que ela não saberá quem é o pai da criança. Inclusive, a nova gestação será importante no caso da guarda de Tonho. Isso porque, em determinado momento da trama, eles vão fazer um teste de DNA após Brisa ser acusada de ter traído Ari no passado. Porém, o resultado do DNA vai mostrar que Brisa não é mãe de Tonho e Ari é o pai.

Com este resultado do DNA, a jovem vai sofrer muito até descobrir uma condição genética rara. Ela vai descobrir que é uma mulher quimera, que é quando o seu DNA se fundiu com o DNA de um irmão gêmeo ainda no início da gestação. Assim, ela teria duas sequências de DNA em seu corpo. E isso será provado quando o segundo bebê nascer.