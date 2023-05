Ator de Mulheres Apaixonadas revela mensagens ignoradas por Bruna Marquezine

Victor Cugula, ator de Mulheres Apaixonadas, tenta contactar eterna Salete da novela, mas sem sucesso

O ator Victor Cugula (26), que interpretou Lucas na novela Mulheres Apaixonadas, usou suas redes sociais para mostrar que a série de mensagens que enviou através do Instagram para a atriz Bruna Marquezine (27), a eterna Salete na produção de Manoel Carlos, que voltou a ser exibida pela TV Globo. Ambos os artistas faziam parte do núcleo infantil.

“Bora no churrasco do China, dia 20, vai geral do boxe”, dizia a primeira mensagem enviada pelo ator, em novembro de 2021. Depois, em março do ano seguinte. Victor mandou mais uma tentativa de contato: “Oi, Bruna, tudo bem? Será que você podia me devolver aquele casaco que te emprestei outro dia?”.

Já nesta segunda-feira, 29, o ator mandou mais uma mensagem para a atriz. “E aí, Bru, vamos fazer a confra da galera das antigas... Só quero quem participou de 'Mulheres Apaixonadas', eu, tu, tio Tony, Maneco. Sem gente de fora, uma parada mais para nós mesmo”, mandou, sendo que Tio Tony seria o ator Tony Ramos, e Maneco, é o apelido de Manoel Carlos.

Mais uma vez ignorado por Marquezine, Victor Cugula foi treinar e usou seus stories do Instagram para brincar com a situação. “Enquanto aguardo a resposta da Salete, partiu boxe”, escreveu o artista, em suas redes sociais.

🚨FAMOSOS: Ator Victor Cugula, da novela ‘Mulheres Apaixonadas’, mostra Bruna Marquezine deixando ele no vácuo:



“Oi Bruna, será que pode devolver meu casaco?” pic.twitter.com/WLSE15Dm8b — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023

Bruna Marquezine usa look com recortes estratégicos

A atriz Bruna Marquezine (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu novo look. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um vestido nada básico e esbanjou sensualidade ao ostentar suas curvas impecáveis.

A estrela apostou em um vestido preto justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos, que deixaram em evidência o decote invertido dela e também a região do quadril. O look é da grife italiana Andrea Adama e custa cerca de R$ 5.075. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa da grife Benedetta Bruziches, que é avaliada em R$ 8.519.