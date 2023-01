Ary Fontoura desabafa sobre personagem em novela: 'Ficou incompleto'

Ary Fontoura surpreende com crítica para personagem que fez em 'A Dona do Pedaço', da Globo: 'Considero que foi pela metade'

O ator Ary Fontoura participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 27, e surpreendeu ao fazer um comentário sobre o seu personagem na novela A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco, de 2019. Na atração, ele contou que considera que o personagem ficou incompleto ao longo da trama, já que fugiu do que ele esperava.

“O personagem que fiz considero que foi pela metade. Porque ele não teve aquela expansão que eu pensava que depois iria ter, que eu tinha preparado e pensávamos que seria”, disse ele, e completou: “Nem por isso ele deixou de ser um bom persoangem, mas para mim ficou incompleto. Para o público não, o público recebeu na medida correta”.

Ary Fontoura acaba de completar 90 anos de idade e está feliz da vida. “Estou comemorando 90 anos e me sinto leve, feliz. Agradeço por tudo o que tenho. Fui contemplado por muitas coisas boas na minha vida. O meu maior presente é estar vivo e com saúde. E quero continuar fazendo o povo sorrir com o que eu publico nas minhas redes sociais”, disse ele, que já tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, o ator relembrou quando decidiu começar a fazer posts nas redes sociais. "Com a chegada da pandemia, eu estava em casa meio desolado. Eu falei: 'Vou ficar esse tempo todo em isolamento, como é que vai ser?'. Eu tinha uma página no Instagram que eu nunca tinha tocado. Resolvemos fazer, eu e o Rodrigo, meu assessor", disse ele.

"Só queria abrir essa página se eu tivesse a possibilidade de me comunicar com as pessoas. Começamos com nenhuma intenção de ter uma responsabilidade como temos agora. As pessoas gostavam, era e é uma página alegre. [A internet] Continua me aliviando e aliviando os outros", finalizou Fontoura.