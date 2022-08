Ary Fontoura diz que encontrou ajuda nas redes sociais durante a pandemia

Ator Ary Fontoura, que faz sucesso nas redes sociais, diz que encontrou ajuda na internet em participação no 'Pipoca da Ivete' deste domingo, 7

O ator Ary Fontoura (89) diz que encontrou ajuda nas redes sociais durante a pandemia em participação no Pipoca da Ivete, exibido na TV Globo neste domingo, 07.

O artista, que faz sucesso nas redes sociais e faz a alegria dos seguidores, contou que encontrou ajuda nos momentos difíceis durante a pandemia de covid-19 na internet.

Ary foi elogiado pela apresentadora do programa, Ivete Sangalo (50). "O maior influencer de todos os tempos. Pintou que horas [a ideia]? Está cheio de fãs! Foi uma ideia ou foi acontecendo naturalmente?", questionou ela.

"Com a chegada da pandemia, eu estava em casa meio desolado. Eu falei: 'Vou ficar esse tempo todo em isolamento, como é que vai ser?'. Eu tinha uma página no Instagram que eu nunca tinha tocado. Resolvemos fazer, eu e o Rodrigo, meu assessor", disse ele.

"Só queria abrir essa página se eu tivesse a possibilidade de me comunicar com as pessoas. Começamos com nenhuma intenção de ter uma responsabilidade como temos agora. As pessoas gostavam, era e é uma página alegre", acrescentou.

"Leve e despojado. A gente agradece. Aquela temporada de pandemia foi braba, mas pessoas como você conseguiram aliviar o nosso coração", agradeceu Ivete. "[A internet] Continua me aliviando e aliviando os outros", finalizou Fontoura.

Ary Fontoura lamenta morte de Jô Soares

Ary Fontoura prestou homenagem para o humorista Jô Soares, que faleceu na última sexta-feira, 05, aos 84 anos. "Poxa vida! Começar a sexta com uma notícia assim? O Teatro,Tevê , Cinema! A Arte perde uma das pessoas mais importantes desse país. Descanse em paz Jô. Meus sentimentos a todos familiares!", escreveu o ator.

