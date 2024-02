Após 'Travessia', Humberto Martins é cotado para nova novela da Globo

Longe das telinhas desde 'Travessia', o ator Humberto Martins deve ser escalado para o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove

Após sua participação em 'Travessia', da Globo, exibida em 2022, o ator Humberto Martins poderá ser visto novamente nas telinhas em breve! Além da atriz Paolla Oliveira, o artista também está cotado para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove.

A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, deverá substituir o remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da emissora. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal R7, que também mencionou o nome de Paolla como possível protagonista da história.

Humberto Martins está longe das novelas desde sua participação em 'Travessia', de Gloria Perez. Na trama, ele deu vida ao ricaço Guerra, pai de Chiara (Jade Picon). 'Mania de Você' marcará o retorno de João Emanuel Carneiro para a grade diária da emissora.

O último sucesso do autor foi 'Todas as Flores' (2022), novela exclusiva do Globoplay. É importante ressaltar que, até o momento, Humberto Martins não confirmou sua participação em 'Mania de Você', prevista para o segundo semestre deste ano.

Gloria Pires é cotada para papel de destaque em remake de novela

De férias desde o final da novela 'Terra e Paixão', da Globo, a atriz Gloria Pirespode fazer sua estreia na HBO Max, plataforma de streaming da Warner. Ela, que não é mais exclusiva da emissora carioca e agora possui contrato apenas por projeto, poderá atuar em outros lugares.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, nos bastidores da produtora, a informação é que no remake da trama 'Pai Herói' Gloria dará vida ao papel de Ana Preta. Na primeira versão da novela, exibida originalmente em 1979 pela TV Globo, a personagem foi interpretada por Gloria Menezes.

Sob o comando de Renata Dias Gomes, o remake de 'Pai Herói' ainda não tem data para estrear na HBO Max. A plataforma de streaming, inclusive, colocará no catálogo a trama 'Beleza Fatal', escrita por Raphael Montes, sendo a primeira novela da produtora. Em seguida, o remake de 'Dona Beja' também ficará disponível para os assinantes.

Caso a HBO não mude o cronograma, o remake possivelmente estrelado por Gloria Pires deverá chegar no streaming apenas no final de 2025 ou início de 2026. Até o momento, a atriz não confirmou sua participação.