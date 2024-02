Paolla Oliveira retorna às telinhas em 'Mania de Você', próxima novela da Globo

Longe das telinhas desde 'Cara e Coragem', a atriz Paolla Oliveira é escalada para viver personagem em próxima novela das nove

A atriz Paolla Oliveira poderá ser vista diariamente nas telinhas em breve! Longe das novelas desde sua personagem em 'Cara e Coragem', da Globo, exibida em 2022, a artista fará seu retorno para a televisão em 'Mania de Você', próxima trama das nove.

Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela deverá substituir o remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da emissora. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o nome de Paolla já é dado como certo no elenco principal da nova história.

É importante ressaltar que, até o momento, a atriz não confirmou sua participação em 'Mania de Você', com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano. A namorada do cantor Diogo Nogueira também poderá ser assistida em 'Justiça 2', série original Globoplay.

Gloria Pires é cotada para papel de destaque em remake de novela

De férias desde o final da novela 'Terra e Paixão', da Globo, a atriz Gloria Pirespode fazer sua estreia na HBO Max, plataforma de streaming da Warner. Ela, que não é mais exclusiva da emissora carioca e agora possui contrato apenas por projeto, poderá atuar em outros lugares.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, nos bastidores da produtora, a informação é que no remake da trama 'Pai Herói' Gloria dará vida ao papel de Ana Preta. Na primeira versão da novela, exibida originalmente em 1979 pela TV Globo, a personagem foi interpretada por Gloria Menezes.

Sob o comando de Renata Dias Gomes, o remake de 'Pai Herói' ainda não tem data para estrear na HBO Max. A plataforma de streaming, inclusive, colocará no catálogo a trama 'Beleza Fatal', escrita por Raphael Montes, sendo a primeira novela da produtora. Em seguida, o remake de 'Dona Beja' também ficará disponível para os assinantes.

Caso a HBO não mude o cronograma, o remake possivelmente estrelado por Gloria Pires deverá chegar no streaming apenas no final de 2025 ou início de 2026. Até o momento, a atriz não confirmou sua participação.