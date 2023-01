Após quatro dias internada, filha de Claudia Ohana recebe alta: “Aliviada”

Dandara Ohana, filha da atriz Claudia Ohana, foi internada no começo deste ano devido a uma inflamação na garganta

Dandara Ohana (39), filha de Claudia Ohana (59), recebeu alta nesta sexta, 6. A filha da atriz ficou internada durante quatro dias para tratar uma inflamação na garganta e preocupou a mãe por conta do estado de saúde. "Aliviada", comemorou a atriz.

Ela surgiu sorridente nos stories de seu Instagram para compartilhar a notícia que sua filha Dandara tinha recebido alta e aproveitou para agradecer aos fãs pelas mensagens de carinho enviadas nos últimos dias.

"Vocês estão vendo a cara de uma mãe feliz, de uma mãe aliviada. Deu tudo certo. Ela já saiu, está em casa. Uma mãe muito feliz. Muito obrigada por todo o carinho. Obrigada!", declarou Claudia.

Na noite de quinta, 5, a atriz já havia aparecido para atualizar os internautas sobre o estado de saúde da herdeira. A alta já estava prevista, mas ainda não era certa. "A minha filha está melhorando. Tinha o risco de cirurgia, mas até agora, não vai ter cirurgia, Graças a Deus”, afirmou.

Há um dia, Claudia tinha feito um post no Instagram compartilhando como estava sua rotina no hospital para acompanhar a filha. “Há 4 dias venho tomando meu café da manhã na cafeteria do hospital acompanhando a minha filha que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus, e hoje venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto”, começou o post.

“Agradeço também à equipe médica e hospitalar que está fazendo dos nossos dias por aqui um pouco melhores. Esperamos voltar para casa em breve, e sigo contando com o carinho de todos que me acompanham por aqui”, finalizou a atriz.

Dandara é atriz e filha única de Claudia Ohana, fruto do relacionamento com o cineasta Ruy Guerra (91). Ela também é atriz e já foi casada com o músico Rafael Rocha, com quem teve o filho Martim (17). A atriz já participou de duas temporadas de Malhação.