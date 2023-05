Após o fim de 'Travessia', Jade Picon agradece suporte dos fãs

Jade Picon estreou como atriz na produção na Globo

Jade Picon recebeu uma homenagem de seus fãs neste domingo, 07. O fã clube dela entrou em clima de despedida de Chiara, personagem da influenciadora em 'Travessia'.

A produção chegou ao fim na última sexta-feira, 05, e ficou marcada como a estreia de Jade no mundo das novelas. Ela foi escalada para a trama de Glória Perez meses depois de deixar o BBB 22.

"Foram tantos momentos e aprendizados que ela vai levar para a vida, temos certeza que esse é o primeiro de muitos outros trabalhos que ainda estão por vir", escreveu o fã clube de Jade.

O fã clube reuniu em um vídeo diversos momentos de Chiara na trama, e a própria Jade Picon resolveu agradecer o apoio que recebeu dos fãs: "Amo vocês. Obrigada por tudo", escreveu a influencer

No último dia de gravação da novela a atriz caiu no choro ao se despedir da Chiara: "Me apaixonei pela profissão e cara, que loucura. Às vezes eu olho para tudo e falo: meu Deus, Jade, não sei se você foi corajosa ou se você foi maluca. Mas sei que eu agarrei essa oportunidade e não deixei passar", afirmou ela.

AMO VOCÊS!!! OBRIGADA POR TUDOOOOO ❤️ https://t.co/qW3jSBkAEw — Jade Picon🌪 (@jadepicon) May 7, 2023

Rosto do bebê de Chiara no último capítulo gera comentários

Os telespectadores ficaram em choque com a aparência do bebê de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) no último capítulo da novela Travessia, da Globo. O rosto do bebê gerou repercussão na internet após ter sido criado com computação grávida. O público não aprovou a aparência do bebê e criticou a cena.

Nas redes sociais, os internautas fizeram críticas. “Ficou horrível”, disse um. “Que coisa absurda”, afirmou outro. “Mal gosto total substituir um bebê humano por isso”, comentou mais um. “A Globo perdeu contato com mães de recém-nascido para contatar e fazer algumas cenas? Agora é só esses bebês de CGI... É uma vergonha”, declarou outro internauta.