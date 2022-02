Após noite caliente, Breno e Cecília se dão mal em 'Um Lugar ao Sol'

Após traição, Breno e Cecília se dão mal na novela das nove, 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 10h40

Uma noite de desejo e paixão trará graves consequências para dois personagens da novela Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Cecília (Fernanda Marques) e Breno (Marco Ricca), que foram para a cama pela primeira vez, se darão mal na história.

Depois de descobrir o que aconteceu entre a filha e o marido da sua melhor amiga, a modelo Rebeca (Andrea Beltrão) perderá a linha e irá surtar no folhetim da TV Globo.

Boca no trombone

Sem pensar duas vezes, a famosa contará sobre a pulada de cerca do fotógrafo com a herdeira para Ilana (Mariana Lima) na novela das nove, deixando a produtora furiosa e decepcionada com o companheiro dela.