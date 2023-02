Antonio Calloni descarta retorno imediato à TV e faz revelação sobre carreira

Antonio Calloni revelou que Matias, de Além da Ilusão, foi um dos personagens que mais gostou de fazer

Antonio Calloni (61) aproveitou as férias para curtir o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro no Camarote CARAS, ao lado de Ilse Rodrigues, sua esposa. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator descartou um retorno imediato à TV para aproveitar as férias e revelou que Matias, da novela Além da Ilusão, foi um dos personagens que mais gostou de fazer na vida.

"Tem vários personagens que eu fiz e que eu guardo na memória com muito carinho. O Matias é o mais recente, então esse ainda está muito fresco na minha memória", compartilhou Antonio Calloni . Na novela, o ator interpreta Matias, um vilão que gerou diversas emoções nos fãs com sua jornada.

O ator revelou que a recepção do público com o personagem foi diferente do que esperava. "Por incrível que pareça, foi mais carinho do que ódio, porque o personagem mostrou toda a humanidade dele. Ele teve uma empatia muito grande. Foi um prazer imenso, um dos personagens que eu mais gostei de fazer", revelou Antonio Calloni. O intérprete de Matias incluiu o vilão que viveu em Além da Ilusão no seu Top 5 de personagens que mais gostou de interpretar na vida, apesar de não conseguir se decidir sobre o primeiro lugar.

Ao fazer o vilão de Além da Ilusão, Antonio Calloni fez seu último papel da televisão antes de se despedir do trabalho para entrar em modo férias. Com seus 61 anos, ele contou sobre os planos para o período de descanso: "Eu normalmente sou mais caseiro, fico mais em casa, mas eventualmente eu saio também, me divirto muito". Apesar de ter longa história de atuação e muitas novelas ao longo da carreira, o ator contou que não tem intenção de voltar para a frente das câmeras no momento. "Por enquanto nada, só férias", declarou Antonio Calloni.