Antonio Calloni viverá autoritário chefe de família em 'Além da Ilusão'

Ator Antonio Calloni vai interpretar um autoritário chefe de família em 'Além da Ilusão', a próxima novela das seis

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 14h04

Em fevereiro, Antonio Calloni (60) voltará para as novelas interpretando um autoritário chefe de família em Além da Ilusão, a próxima trama das 18 horas da TV Globo.

No folhetim de época que ocupará o lugar de Nos Tempos do Imperador, o artista dará vida ao juiz Matias Tapajós, casado com Violeta (Malu Galli) e pai de Elisa (Larissa Manoela) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela).

Depois da morte de Elisa, sua filha predileta, o patriarca começará a ter delírios. Calloni confirmou em recente conversa com o Gshow, que esse papel é uma espécie de homenagem para a avó dele, que sofria com a esquizofrenia.

"Bom, ser delirante, para um ator, não é muito difícil (risos). Mas é uma delícia, porque ele não tem que ter uma simetria, ele pode reagir da maneira que quiser. O delírio permite isso. E é uma homenagem, de certa maneira, que eu estou fazendo a minha avó. Ela tinha uma irmã gêmea na Itália, e, à época, não havia esse diagnóstico tão preciso de esquizofrenia, e só eu conseguia me comunicar com ela quando era pequeno", explicou ele que está ansioso pela estreia da novela.

Expectativa alta

"A minha expectativa é das melhores. Eu estou tendo um prazer imenso em fazer esse personagem; eu vou gravar feliz da vida, com muita vontade, muito desejo, muita dedicação. Estou amando, é essa a palavra, estou amando fazer esse personagem", garantiu o veterano durante a entrevista.

