Antes de internação, Claudia Alencar teve retorno às novelas marcado; saiba mais

Longe das novelas desde 2017, a atriz Claudia Alencar havia acertado convite para produção em streaming; saiba mais detalhes

Internada desde domingo, 17, a atriz Claudia Alencar (73) tem o retorno para as novelas marcado. Longe dos folhetins desde 2017, quando fez uma participação em Rock Story (Globo), ela tem um papel em Beleza Fatal, trama da HBO Max.

De acordo com a informação divulgada pela coluna Play, do Jornal O Globo, Claudia Alencar interpretará uma paciente dos cirurgiões plásticos vividos por por Caio Blat e Herson Capri. A novela tem previsão de estreia para abril de 2024.

Sofia, a protagonista da novela, será Camila Queiroz. Durante sua infância, sua mãe (Vanessa Giácomo) será presa injustamente e acabará morta. Quando crescer, a personagem irá atrás de vingança, tendo como principal alvo a tia, Lola (Camila Pitanga).

Nessa jornada, Sofia terá o apoio do casal formado por Augusto Madeira e Giovanna Antonelli, que foram responsáveis por cuidar dela depois da tragédia. Os personagens de Caio Blat e Marcelo Serrado serão vilões e Romaní interpretará o par romântico de Sofia.

O elenco da trama escrita por Raphael Montes, com direção de Maria de Medicis, ainda conta com nomes como Julia Stockler, Murilo Rosa, Fernanda Marques, Breno Ferreira, Manu Morelli, Georgette Fadel, Marat Descartes e Mariana Molina.

Claudia Alencar foi internada no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo, 17. Ela enfrenta um quadro de infecção bacteriana e está em estado grave. Em conversa com a CARAS Brasil, seu filho falou sobre a situação.

"Está difícil, mas ela é muito guerreira", começou Yann Hatchuel. "A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico."

