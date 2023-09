Amor Perfeito: Veja fotos do último capítulo da novela

Globo revela álbum de fotos dos bastidores da gravação do último capítulo da novela Amor Perfeito. Veja detalhes do vestido de noiva da Marê

O último capítulo da novela Amor Perfeito, da Globo, será exibido na noite desta sexta-feira, 22, e a emissora divulgou algumas fotos dos bastidores das gravações. A assessoria de imprensa da Globo compartilhou fotos dos looks dos personagens no casamento de Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida), incluindo o filho deles, Marcelino (Levi Asaf).

Nas imagens é possível ver o lindo vestido de noiva de Marê, que usou um modelito todo branco, com direito a aplicações de rendas, brilhos e transparência.

O casamento de Marê e Orlando será celebrado pelo Frei Severo (Babu Santana). No altar, ele diz: "Hoje estamos aqui reunidos para celebrar o amor perfeito. E o que é um amor perfeito? Em primeiro lugar, é o amor capaz de realizar o sonho de cada um, na sua justa medida. É também o amor tolerante, capaz de perdoar e abraçar as imperfeições e as diferenças de todos nós, filhos de Deus. É o amor que sabe que todos que estão sobre a Terra são nossos irmãos e como tal merecem ser amados. O amor perfeito é, enfim, o amor por toda a criação de Deus Nosso Senhor. O amor que celebra a paz e a harmonia entre toda a humanidade".

Para celebrar o casamento da filha, Leonel (Paulo Gorgulho) celebra a sua segunda chance de viver feliz. "Quero ser um homem melhor, amar, com todas as minhas forças, a família que ganhei: além da Maria Elisa, eu tenho agora o meu neto Marcelino e o meu genro Orlando, que já é... como um filho pra mim. E eu espero, enfim, merecer tamanha felicidade”, contou.

A novela Amor Perfeito será substituída por Elas Por Elas, que estreia na próxima segunda-feira.

Vejas as fotos dos bastidores do último capítulo:

Fotos: Globo/Estevam Avellar