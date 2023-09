Amor Perfeito: Saiba o que vai acontecer no último capítulo da novela

A novela Amor Perfeito chega ao fim nesta sexta-feira, 22. Saiba o que esperar do último capítulo

Nesta sexta-feiram, 22, os telespectadores se despedem da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo. O último capítulo da novela promete emoção nos desfechos dos personagens principais da história. Saiba o que esperar:

No último capítulo, a novela vai exibir a cena da morte de Gilda (Mariana Ximenes) e Gaspar (Thiago Lacerda), que falecem em um acidente de carro enquanto fogem da polícia. Logo depois, o velório deles também promete emocionar, com direito a reflexão da mãe de Gaspar, Cândida (Zezé Polessa) e homenagem de Marcelino (Levi Asaf) para a vilã.

Além disso, Marê e Orlando vão finalmente se casar. Depois de desencontros no início da novela, os dois vão selar o amor com uma cerimônia romântica. Então, eles vão ter a noite de núpcias no hotel e ele prepara uma decoração especial no quarto para relembrar um encontro deles no passado.

Então, Marcelino vai viver um dia emocionante ao receber a sua certidão de nascimento com os nomes dos seus pais biológicos, Marê e Orlando. Em outro momento, Leonel (Paulo Gorgulho) vai mostrar que está feliz ao lado de sua família e até vive momentos de flerte com Rita (Talita Feuser).

Por sua vez, Érico (Carmo Dalla Vecchia) vai viver feliz ao lado de Verônica (Ana Cecilia Costa) e da filha deles. O delegado Albuquerque (Beto Militani) vai ficar arrasado ao ver Livia (Lucy Ramos) grávida e percebe que ele é quem não podia ter filhos. Por fim, Sônia (Barbara Sut) revela que está grávida de Julio (Daniel Rangel).

Atores de Amor Perfeito exibem vídeo de beijo no camarim

O ator Carmo Dalla Vecchia agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo inesperado ao lado do atro Domingos de Alcântara. Nas imagens, eles apareceram trocando um beijão no camarim da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo.

Na novela, os dois interpretaram os personagens Érico e Romeu, que chegaram a viver um par romântico na trama, mas foram separados pelo preconceito da época e Érico se casou com uma mulher e teve uma filha. Assim, os atores decidiram gravar um momento de carinho nos bastidores das gravações e que não fez parte da novela.

Na legenda do vídeo do beijo, Carmo escreveu: “Pobre do homem cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem”.