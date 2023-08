Amor Perfeito: Veja as fotos de como será o casamento de Orlando e Gilda

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda se casa com Orlando e usa look com toque cor de rosa

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Orlando (Diogo Almeida) e Gilda (Mariana Ximenes) vão se casar. A vilã armou de tudo e conseguiu oficializar a união com o médico para se vingar de Marê (Camila Queiroz). Veja as fotos da celebração:

Nas cenas, Gilda nem imagina que seu casamento com Orlando é uma armação do médico com Marê, que querem infernizar a vida da vilã quando ele se tornar o marido dela. No restaurante do hotel, os dois dizem o tão esperado sim.

Para o casamento, Gilda aparece com o seu vestido prateado com um véu na cor rosa. Para completar o visual, ela coloca uma coroa brilhante e buquê de flores brancas.

O casamento de Orlando e Gilda vai acontecer ao mesmo do casamento de Verônica (Ana Cecília Costa) e Érico (Carmo Dalla Vecchia), que vão oficializar a união no restaurante Cadim de Dendê com a presença de parte dos personagens da novela, como Anselmo (Paulo Betti), Cãndida (Zezé Polessa), Popó (Mestre Ivamar) e Sônia (Bárbara Sut).

As cenas vão ao ar no capítulo de sexta-feira, 4.

Fotos: Globo / Estevam Avellar e João Miguel Junior

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 2 a 5 de agosto:

Capítulo 117 - Quarta-feira, 2 de agosto

Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital. Gilda aciona Sílvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando. Albuquerque diz a Lívia que não simpatiza com Valente. Anselmo implora para Verônica reatar com ele. Érico desabafa com Verônica sobre as chantagens a que teve de ceder. Júlio avisa a Marê que o segundo julgamento pela morte de Leonel será marcado em breve.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 3 de agosto

Marê pede que Orlando a ajude a encontrar provas contra Gilda. Chega o dia dos casamentos de Érico e Verônica e Orlando e Gilda. Júlio se emociona com o casamento da mãe. Todos admiram a beleza de Sônia, e Ademar tenta novamente se aproximar da moça. Anselmo se irrita por ter perdido Verônica. Embriagado, Gaspar promove uma cena no casamento de Gilda. Lívia sente uma forte pontada na barriga, e Tobias se assusta. Marê se disfarça para poder ver Marcelino. Ítalo decide levar Lívia para o hospital.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 4 de agosto

Valente cuida de Tobias. Ítalo revela a Lívia que ela está sofrendo de uma gravidez imaginária. Marê se muda para sua nova casa, e aconselha Júlio a repensar sua situação com Sônia. Albuquerque acredita que Lívia mentiu para ele sobre sua gravidez. Marcelino comemora que Orlando dormirá com ele. Orlando afirma que agora Gilda precisa obedecê-lo. Ione desconfia de Sônia e Ademar. Marê apoia Lívia. Gilda arma para que Marê seja demitida do hospital.

Capítulo 120 - Sábado, 5 de agosto

Gilda insiste para que Marê seja afastada do hospital. Tobias sofre, e Valente se preocupa com o menino. Érico se muda para a casa de Verônica. Júlio diz a Orlando que trabalhará no caso da investigação da morte de Lucília. Albuquerque alerta Gilda sobre as ameaças de Gaspar. Gilda exige que o depoimento de Catarina seja alterado no julgamento de Marê, e aciona Gaspar. João se confessa com Severo. Orientado por Valente, Tobias conversa com Lívia sobre a gravidez imaginária. Gaspar ameaça Catarina.