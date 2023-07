Amor Perfeito: resumo da novela de 31 de julho a 5 de agosto

Nos próximos capítulos da novela 'Amor Perfeito', Gilda arma para que Marê seja demitida do hospital

Capítulo 115 - Segunda-feira, 31 de julho

Marê arma um plano para que Orlando se case com Gilda e salve Marcelino. Valente se emociona ao empinar uma pipa com Tobias. Frei João conversa com Severo e Luís sobre Clara e Darlene. Darlene é ríspida com Gaspar, que se enfurece. Ademar descobre que Sônia rompeu com Júlio. Todos comemoram a notícia do casamento de Érico e Verônica. Marê e Orlando explicam seu plano de resgate a Marcelino para os religiosos. Darlene confronta João. Orlando insinua a Marcelino que ficará com ele. Orlando anuncia a Gilda que decidiu se casar com ela.

Capítulo 116 - Terça-feira, 1 de agosto

Gilda fica exultante com a decisão de Orlando de se casar com ela. João agradece as palavras de Darlene. Ademar sofre por ter perdido Sônia, e acaba magoando Ione. Orlando revela a Marcelino o plano que bolou com Marê para salvá-lo de Gilda. Marcelino comenta com Neiva sobre o plano de Marê contra Gilda. Gilda anuncia seu casamento com Orlando aos funcionários do hotel, e logo todos na cidade ficam sabendo. Gaspar confronta Gilda sobre o assassinato de Lucília.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 2 de agosto

Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital. Gilda aciona Sílvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando. Albuquerque diz a Lívia que não simpatiza com Valente. Anselmo implora para Verônica reatar com ele. Érico desabafa com Verônica sobre as chantagens a que teve de ceder. Júlio avisa a Marê que o segundo julgamento pela morte de Leonel será marcado em breve.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 3 de agosto

Marê pede que Orlando a ajude a encontrar provas contra Gilda. Chega o dia dos casamentos de Érico e Verônica e Orlando e Gilda. Júlio se emociona com o casamento da mãe. Todos admiram a beleza de Sônia, e Ademar tenta novamente se aproximar da moça. Anselmo se irrita por ter perdido Verônica. Embriagado, Gaspar promove uma cena no casamento de Gilda. Lívia sente uma forte pontada na barriga, e Tobias se assusta. Marê se disfarça para poder ver Marcelino. Ítalo decide levar Lívia para o hospital.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 4 de agosto

Valente cuida de Tobias. Ítalo revela a Lívia que ela está sofrendo de uma gravidez imaginária. Marê se muda para sua nova casa, e aconselha Júlio a repensar sua situação com Sônia. Albuquerque acredita que Lívia mentiu para ele sobre sua gravidez. Marcelino comemora que Orlando dormirá com ele. Orlando afirma que agora Gilda precisa obedecê-lo. Ione desconfia de Sônia e Ademar. Marê apoia Lívia. Gilda arma para que Marê seja demitida do hospital.

Capítulo 120 - Sábado, 5 de agosto

Gilda insiste para que Marê seja afastada do hospital. Tobias sofre, e Valente se preocupa com o menino. Érico se muda para a casa de Verônica. Júlio diz a Orlando que trabalhará no caso da investigação da morte de Lucília. Albuquerque alerta Gilda sobre as ameaças de Gaspar. Gilda exige que o depoimento de Catarina seja alterado no julgamento de Marê, e aciona Gaspar. João se confessa com Severo. Orientado por Valente, Tobias conversa com Lívia sobre a gravidez imaginária. Gaspar ameaça Catarina.