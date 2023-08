Amor Perfeito: Vai ser padre ou vai casar? João toma decisão sobre sua vida

Saiba qual é o caminho que o padre João escolheu seguir em sua vida após tirar um período para pensar na novela Amor Perfeito

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, o padre João (Allan Souza Lima) vai tomar uma decisão sobre o seu futuro. Desde que Darlene (Carol Castro) reapareceu em sua vida, ele ficou confuso sobre a sua vocação para ser padre e decidiu tirar um período para pensar. Ao voltar para a cidade, ele anuncia se vai ser padre ou se vai se casar.

Nas cenas, João sofreu um acidente no meio da mata durante a sua ida para um retiro e será resgatado para o hospital. Lá, ele recebe a visita de Darlene e decide anunciar qual foi a sua decisão para o futuro. "Eu tive muito tempo pra refletir, sim, Darlene. Eu nunca tinha sentido uma conexão tão forte com a espiritualidade, sabe, como nesses dias que fiquei sozinho na natureza em oração", diz ele.

E completa: "Desde aquela revelação, aos nove anos, eu nunca tive dúvidas de que a Igreja era o meu lugar. E foi assim até eu te conhecer e todas as minhas certezas irem por água abaixo. Assim como amar uma mulher, formar uma família, criar um filho. Existem muitas formas de servir ao propósito de Deus. O trabalho religioso é só uma delas".

Então, João conta que decidiu viver o amor ao lado de Darlene e vai largar a batina. "O que importa mesmo é que tudo a gente faça, seja com amor. E a forma de manifestar meu amor por Deus pode ser te amar e amar a nossa filha. Eu te amo Darlene, e é com você que eu decidi ficar", declara.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para o período de 16 a 19 de agosto:

Capítulo 129 - Quarta-feira, 16 de agosto

Marê se vangloria com a possibilidade de derrubar Gilda. Albuquerque avisa a Gilda do depoimento de Benedita. Os religiosos se desesperam ao saber do desaparecimento de Frei João. Jesus, disfarçado, leva Frei João até o hospital. Érico e Anselmo reclamam do investimento feito por Gilda. Frei João acorda, e Darlene se emociona. Marê pede para Júlio perdoar Verônica. Benedita chega a São Jacinto. Júlio se surpreende com o depoimento da viúva de Ronaldo. Darlene questiona Frei João sobre sua resposta. Orlando manda Frei Severo levar Marcelino à Irmandade. Benedita recebe dinheiro de Gilda.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 17 de agosto

Marê se desespera com a mudança do depoimento de Benedita. Marcelino conversa com Jesus. Júlio contraria o depoimento de Gaspar. Cândida descobre sobre a gravidez de Verônica e conta para Anselmo, que decide confrontar a ex-amante. Orlando questiona o gerente do banco sobre as movimentações bancárias de Gilda. Albuquerque descobre quem é Valente e decide denunciá-lo. Anselmo procura Júlio. Lívia se preocupa com Valente. Marê conta para os padres que Gilda comprou Benedita. Orlando avisa a Marê que contratará um detetive particular. Marê diz a Júlio que Hermínia não esconderia alguma informação que pudesse inocentá-la. O promotor alerta Gilda sobre Orlando.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 18 de agosto

Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito. Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.

Capítulo 132 - Sábado, 19 de agosto

Júlio decide ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado pouco antes de seu assassinato. Marê conta para Érico seu plano com Nelson contra Gilda. Júlio se surpreende com a carta que recebe do internato onde estudou. Frei João conta para os outros padres sua decisão de abandonar a batina. Ione exige que Celeste faça uma votação para decidir o destino de Valente na escola. Cândida descobre que Júlio é filho de Anselmo. Lívia conversa com Valente e se desespera com a possibilidade de perder Tobias. Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e o hotel teve uma grande perda. Celeste inicia a votação sobre Valente. Gilda desconfia de que caiu em um golpe de Marê.