Amor Perfeito: resumo da novela de 28 de agosto a 2 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda sofre por ter sido enganada por Orlando e Marê e jura se vingar dos dois

Capítulo 139 - Segunda-feira, 28 de agosto

Orlando se desespera ao constatar que Lucília foi vítima de Gilda e jura honrar a memória da prima. Ione se encanta com Sansão. Ademar descobre que é Ione quem envia flores para ela mesma. Marê conta a Érico que sonhou que o pai estava vivo. Hermínia passa mal e obriga Tadeu a prometer cuidar de Leonel, caso ela não possa mais. Valente sugere fugir com Lívia e Tobias. Cândida afirma a Anselmo que se candidatará à prefeitura de São Jacinto. Albuquerque é agressivo com Tobias, Lívia questiona o marido e acolhe o filho. Gaspar e Gilda decidem reunir forças contra Marê. Orlando exige que Gilda se afaste de Marcelino.

Capítulo 140 - Terça-feira, 29 de agosto

Orlando se emociona com Marcelino. A cantora Carminha Laranjeira elogia a voz de Aparecida. Wanda comemora o reencontro com a filha Laura. Gilda pede que Orlando a acompanhe no show de Carminha. Justino se incomoda com os olhares de Turíbio para Tânia. Lívia leva Tobias ao encontro de Valente. Frei Leão incentiva Lívia a seguir seu coração. Laura reconhece Gilda. Ivan defende Tânia de Turíbio e se demite do jornal. Lívia revela a Tobias que Valente é seu pai biológico. Gilda vê Orlando e Marê.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 30 de agosto

Gilda sofre por ter sido enganada por Orlando e Marê e jura se vingar dos dois. Lívia explica a Tobias a história de seu nascimento. Gilda envia Marcelino para um colégio interno, e Orlando se desespera. Sílvio se irrita com a presença de Laura em sua casa. Marê e Orlando descobrem o paradeiro de Marcelino e resgatam o menino. Laura recupera o diário em que registrou sobre Gilda e Sílvio, após a morte de Leonel. Júlio garante que Gilda perderá os direitos sobre Marcelino, que volta para a Irmandade. Lívia decide fugir com Tobias e Valente. Orlando anuncia que pedirá o desquite de Gilda.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 31 de agosto

Gilda se desespera com a partida de Orlando, e chora nos braços de Rita. Ione contrata Sansão para trabalhar no armazém com Ademar. Gaspar mostra a Gilda o dinheiro que levantou para subornar o júri e condenar Marê. Lívia e Tobias deixam a casa de Albuquerque. Ivan pede Adélia em namoro. Fabiano volta para a casa de Turíbio. Laura entrega seu diário para Marê e afirma que pode depor a seu favor. Gilda sofre por ter traído Marcelino. Fabiano é internado com tuberculose, e Verônica alerta Elza. Turíbio atira contra Elza, mas acaba atingindo Fabiano.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 1 de setembro

Fabiano não resiste, e Elza se desespera. Detido, Turíbio se culpa pela morte do filho. Todos se sensibilizam com a tragédia em São Jacinto. João repreende as fofocas de Ione. Hermínia falece, e Tadeu não sabe o que fazer com Leonel. Darlene e João contam a Clara que os três serão uma família. Cândida compartilha suas ideias para a cidade com Luís, que admira a mãe. Gaspar e Anselmo zombam de Cândida. Marê sonha com o pai e comenta com Orlando que gostaria de conversar com ele. Tadeu leva Leonel até a Irmandade. Frei Severo pede para conversar com Marê.

Capítulo 144 - Sábado, 2 de setembro

Marê fica atônita ao ver o pai, mas Leonel não reconhece a filha. Gilda se revolta quando Edvaldo assegura que ela terá de aceitar o desquite de Orlando. Verônica apoia a candidatura de Cândida, que reúne as mulheres da cidade para se lançar à prefeitura. Ademar comenta com Albuquerque que Clara pode ser filha de João. Elza afirma a Odilon que jamais se perdoará pela morte de Fabiano. Anselmo tenta sabotar a reunião de Cândida. Orlando se preocupa com o retorno de Leonel, tão próximo ao julgamento de Marê. Gilda promete ajudar Turíbio em troca de seu silêncio. Marê revela a Orlando e Júlio que Leonel está vivo.