Amor Perfeito: resumo da novela de 15 a 20 de maio

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Orlando confessa a João que teme revelar seu segredo a Marê

Capítulo 49 - Segunda-feira, 15 de maio

Marê se assusta ao surpreender Júlio em seu quarto, e Verônica alerta o filho para não confundir seus sentimentos pela moça. Gaspar pressiona Gilda para marcar o casamento dos dois. Tânia se irrita com a concessão de Luís às chantagens de Cândida. Luís pede para ficar na Irmandade. Gaspar e Érico contrariam uma ordem de Gilda no Grande Hotel. Marê comemora a permanência da creche para os filhos de funcionárias do hotel. Lucília procura por Orlando no hospital.

Capítulo 50 - Terça-feira, 16 de maio

Lucília se insinua para Orlando, que fica constrangido com a presença da prima. Gilda e Júlio ficam intrigados ao saber que uma mulher procurou por Orlando. Lucília pressiona Orlando a cobrar dívida que tem com a família de Marê. Marê conhece Lucília, e Orlando pede à prima para guardar segredo sobre a história entre as duas famílias. Marcelino e Luís se entendem na Irmandade. Ione conta a Lucília sobre a rixa entre Gilda e Marê. Marê se oferece para um emprego com Gusmão. Lucília procura Gilda.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 17 de maio

Lucília oferece ajuda a Turíbio, e Gilda é simpática com a moça. Gusmão emprega Marê em sua loja de tecidos. Anselmo aluga uma casa em segredo e pede que Verônica o encontre no local. Gilda e Lucília se aliam contra Marê. Gaspar se irrita com a obsessão de Gilda por Orlando. Luís escapa da Irmandade para namorar Tânia e acaba esquecendo de pegar Marcelino na escola. Orlando discute com Lucília ao saber que ela se uniu a Gilda. Neiva encontra cartas endereçadas a Maria Eugênia e decide entregar para Marê. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre sua origem a Marê.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 18 de maio

Orlando teme que Marê não entenda o motivo pelo qual escondeu da amada a história de sua origem. Marcelino salva Luís da repreensão dos freis. Neiva entrega as cartas que encontrou para Marê, que constata serem de Virgílio Lopes, o antigo sócio de seu pai. Anselmo e Verônica se encontram em sua nova casa secreta. Orlando afirma a Lucília que contará a verdade para Marê. Lucília garante que lutará pela parte do hotel que é de sua família por direito. Marê revela a Orlando que sua mãe e Virgílio eram amantes. Érico flagra Verônica deixando a casa secreta após Anselmo. Orlando hesita em revelar sua identidade para Marê.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 19 de maio

Orlando desiste de contar a Marê que é filho de Virgílio Lopes. Érico afirma a Verônica que ela merece um amor melhor que o de Anselmo. Gilda teme estar apaixonada por Orlando. Orlando revela a Lucília que Maria Eugênia e Virgílio eram amantes, e confessa à prima que não conseguiu contar a verdade para Marê. Marcelino diz que ajudará Luís a manter seu segredo e namorar Tânia. Verônica ouve quando Júlio diz a Marê que não aceitaria se a mãe tivesse um caso. Ivan admira Lucília. Lucília se apresenta para Ítalo.

Capítulo 54 - Sábado, 20 de maio

Lucília sonda Ítalo sobre a história da cidade e descobre que Anselmo se tornou acionista do hotel após o rompimento de Leonel com Virgílio. Lucília conhece Ivan. Lucília afirma a Orlando que o primo deveria ficar com Gilda. Frei João termina a reconstrução da loja de Wanda. Orlando confessa a João que teme revelar seu segredo a Marê. Gusmão se insinua para Marê, que não percebe e apresenta Orlando como seu noivo. Marê garante a Frei Leão que não deseja mais ouvir o nome de Virgílio. Lucília anuncia a Orlando que decidiu ficar em São Jacinto.