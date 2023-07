Amor Perfeito: resumo da novela de 10 a 15 de julho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê revela a Frei João que romperá o relacionamento com Orlando

Capítulo 97 - Segunda-feira, 10 de julho

Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília. Cândida comemora a decisão de Gaspar de suceder Anselmo na prefeitura. Todos se preparam para a inauguração do cinema da cidade. Ivan se oferece para fotografar o evento com Turíbio. Camilo, Violeta, Lili e Bem-Te-Vi chegam para a inauguração. Lili despreza Ivan. Ione sonha acordada com Bem-Te-Vi. Orlando se sensibiliza ao conversar com Lucília. Érico e Marê comemoram o sucesso de seus eventos.

Capítulo 98 - Terça-feira, 11 de julho

Marê agradece a todos que contribuíram para a arrecadação de fundos para a maternidade. Lucília sente medo durante o passeio com Felipe. Todos vibram com o sucesso do cinema e do restaurante de Verônica. Gaspar insinua que o namoro de Érico e Verônica não é real, e Anselmo desconfia. Dom Vitório chega à Irmandade. Érico pede Verônica em casamento. Orlando se preocupa com o sumiço de Lucília. Felipe afirma a Gilda que cumpriu o combinado. Albuquerque anuncia a Orlando que Lucília está morta.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 12 de julho

Orlando se desespera ao saber da morte de Lucília, e Marê o conforta. Albuquerque confronta Gilda sobre Felipe e Lucília. Ademar se incomoda com o mal-entendido entre Ione e Bem-Te-Vi. Todos ficam horrorizados ao descobrir que Lucília está morta. Turíbio contrata Ivan como fotógrafo da Gazeta. Gaspar desconfia da morte de Lucília. Frei Leão pede que Albuquerque reconsidere seu tratamento com Tobias. Darlene pede para Gaspar se afastar. Marê e Marcelino apoiam Orlando durante o velório de Lucília. Gilda encontra o álbum de fotos de Orlando, Lucília e Virgílio.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 13 de julho

Gilda pensa em como fazer Marê descobrir que Orlando é filho de Virgílio. Marcelino pede para ser adotado por Marê e Orlando após o casamento dos dois. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre suas origens para Marê. Justino e Popó chegam para estudar com Tânia, Celeste e Leonor. Ademar se recusa a dormir com Ione. Júlio confessa a Érico que desconfia de que a morte de Lucília tenha sido encomendada. Darlene se surpreende ao pensar em Gaspar. Gilda arma para que as cartas de Virgílio cheguem até Marê. Marê confronta Orlando sobre seu parentesco com Virgílio.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 14 de julho

Marê e Orlando trocam acusações envolvendo a memória de suas famílias. Marcelino desperta com um mau pressentimento. Padre Donato sofre com a possibilidade de Marcelino ser adotado, e Frei Severo o acolhe. Érico se culpa por ter cedido à chantagem de Gilda e prejudicado Marê no passado. Marê se afasta de Orlando, e ambos ficam inconsoláveis com a briga. Gilda procura Orlando.

Capítulo 102 - Sábado, 15 de julho

Gilda percebe o clima hostil entre Marê e Orlando e deduz que seu plano foi um sucesso. Ítalo anuncia que todo o conselho do hospital se uniu a Marê para a construção da ala da maternidade. Érico desconfia da felicidade de Gilda. Todos ficam sabendo do motivo da briga entre Marê e Orlando. Sônia se preocupa quando Júlio afirma que o romance de Marê e Orlando terminou. Gilda pensa em uma nova chance de conseguir a guarda de Marcelino e sonda com Popó sobre a história de Rosa, suposta mãe do menino. Marê revela a Frei João que romperá o relacionamento com Orlando, e Marcelino a questiona sobre sua adoção.