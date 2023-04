Amor Perfeito: resumo da novela de 10 a 15 de abril

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente

Capítulo 19 - Segunda-feira, 10 de abril

Marê e Orlando acreditam que Tobias seja seu filho. Júlio comenta com Verônica que Anselmo pode ser um aliado de Gilda. Marê confronta Lívia. Gilda descobre que Marê acredita que Tobias seja seu filho. Marê discute com Lívia na frente de Tobias. Orlando joga bola com Marcelino. Frei João conversa com Marê. Orlando leva Marcelino para visitar Aninha. Os engenheiros e os técnicos da ferrovia se hospedam no Grande Hotel. Marê obriga Gilda a trabalhar uniformizada. Albuquerque vai ao Grande Hotel e Gilda pede para falar com ele. Júlio culpa Orlando pelo sofrimento de Marê. Albuquerque garante a Marê que Gilda sabe do paradeiro de Ângelo.

Capítulo 20 - Terça-feira, 11 de abril

Albuquerque convence Marê sobre Gilda e ela conta a descoberta para Orlando. Gilda manipula Marê. Ione fala para Aninha que Tobias é adotado. Érico sai para se divertir com Romeu e Gilda vê os dois juntos. Ione se ofende por ser chamada de fofoqueira. Albuquerque e Lívia garantem a Tobias que são sua família. Odilon convence Turíbio a levar Elza para o show de Francisco Alves. Verônica tenta conter a irritação quando Júlio supõe que Anselmo e Gilda podem ser amantes. Gilda chama Marê para ver o show com ela. Marê provoca o promotor Sílvio. Começa o show de Francisco Alves. Gilda se oferece para dançar com Orlando.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 12 de abril

Orlando é obrigado a aceitar o pedido de Gilda. Gaspar pede para dançar com Marê. Orlando questiona Gilda sobre seu filho com Marê. Sônia tira Júlio para dançar. Verônica vê Elza e Odilon juntos. Marcelino canta para ajudar Frei Leão dormir. Marê e Orlando veem Sônia beijar Júlio. Gilda vê Romeu entregar uma carta para Érico. Marê e Orlando seguem Gilda até uma casa. Marê invade a casa e se descontrola ao ver um menino doente com um casal. Gilda recompensa o casal assim que a ex-enteada vai embora. Marê se entende com Lívia e pede para se aproximar de Tobias. Gaspar avisa a Gilda que irá para Belo Horizonte dar continuidade a seu plano. Érico lê a carta que recebeu de Romeu. Tobias destrata Marê.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 13 de abril

Lívia não consegue conter Tobias, e Marê se afasta abalada. Cândida recebe uma carta do filho Luís. Odilon fala com Verônica sobre sua situação com Elza. Adélia implica com Tânia por causa de Luís. Turíbio descobre que Odilon trabalhará no Diário Carioca. Anselmo menospreza o presente que Verônica recebe de Érico. Turíbio manda Odilon fotografar o início das obras da ferrovia. Marcelino briga com Tobias. Aníbal e Odilon sofrem um grave acidente no local da ferrovia. Os bombeiros fazem uma descoberta surpreendente nos escombros. Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 14 de abril

Júlio pede ajuda para reanimar Marê. Orlando se prepara para operar Aníbal. Marê confirma que a ossada encontrada era de seu filho. Sônia e Gilda ficam abaladas com a notícia sobre o recém-nascido. Marcelino chora por causa de Marê e Orlando. Ítalo convida Orlando para trabalhar com ele no hospital. Popó fica intrigado com a tristeza de Gilda. Justino critica Sônia por se recusar a contar a verdade para Marê. Marcelino é proibido de ir ao enterro de Ângelo. Verônica tenta disfarçar a irritação após ouvir Anselmo perguntar por Gilda. Gilda chora quando os funcionários saem para ir ao enterro de Ângelo. Orlando avisa a Júlio que deixará São Jacinto. Marê pede para Orlando ficar na cidade.

Capítulo 24 - Sábado, 15 de abril

Orlando se surpreende com o pedido de Marê. Elza recebe a notícia sobre a volta de seu filho. Marcelino pede para visitar Marê. Justino tenta convencer Sônia a contar a verdade para Marê. Marê se emociona com a declaração de Orlando. Antônio questiona Aparecida sobre a forma hostil como ela trata Ademar. Marê percebe a decepção de Júlio ao dizer que pediu para Orlando ficar em São Jacinto. Sônia ameaça Ademar. Gaspar paga a um homem para fazer um serviço para Gilda. Marcelino leva um bolo para Marê, que se comove com a atitude do menino. Ivan ensina Marcelino a nadar. Marê se surpreende quando Gilda conta que perdeu um filho.