Amor Perfeito: resumo da novela de 08 a 13 de maio

Capítulo 43 - Segunda-feira, 8 de maio

Albuquerque insinua que Marê foi o motivo da destruição da loja de Wanda. Fabiano apoia Turíbio, que sofre com a traição da mulher. Cândida sofre com a expulsão de Luís do seminário. Wanda confronta Sílvio sobre o ataque a sua loja. Gaspar parabeniza Gilda pela perda do emprego de Marê. Marcelino se preocupa com Marê e escapa da escola. Celeste encontra Marcelino na loja de Wanda. Marê decide financiar a reforma da loja de Wanda com o dinheiro da joia de família que empenhou. Cândida manipula Luís. Os freis anunciam que Marê terá de deixar a casa de acolhimento.

Capítulo 44 - Terça-feira, 9 de maio

Padre Donato se preocupa com a reação de Marcelino à saída de Marê. Cândida confessa a Ione que está manipulando Luís para que ele retorne ao seminário. A mando de Gilda, Sílvio suborna Albuquerque para suspender as investigações sobre a depredação da loja de Wanda. Verônica convence Anselmo a conceder um empréstimo financeiro a Antônio. Orlando convoca Marê a morar com ele. Wanda contrata Frei João para reformar sua loja, e Sílvio se surpreende. Frei Severo repreende a manipulação de Cândida. Júlio convence Marê a morar com ele, e Sônia se preocupa. Frei Severo revela a Marcelino que Marê deixará a Irmandade.

Capítulo 45 - Quarta-feira, 10 de maio

Marcelino foge e acaba sendo picado por um escorpião. Orlando cuida de Marcelino no hospital. Sônia ajuda Antônio a preparar uma surpresa para Aparecida. As crianças acompanham Celeste ao hospital para ter notícias do estado de Marcelino. Orlando explica a Marê que o soro já foi dado a Marcelino, e eles precisam esperar. Aparecida desconfia da viagem de Antônio. Marcelino piora, e Marê e Orlando se desesperam. Gilda se aproveita do estado de Orlando e o abraça. Os freis flagram Gilda e Orlando juntos.

Capítulo 46 - Quinta-feira, 11 de maio

Gilda disfarça, e Orlando afirma que está cuidando de Marcelino como se fosse seu filho. Os religiosos rezam por Marcelino. Marê afirma que ficará com Marcelino até ele melhorar. Gilda pensa apaixonadamente em Orlando. Anselmo se irrita com a armação de Cândida, que insiste em seu plano. Tânia se decepciona com Luís. Marcelino tem uma piora significativa, e recebe uma visita especial. Todos se espantam com a súbita melhora de Marcelino, que tem alta do hospital. Frei Severo alerta Orlando sobre Gilda. Marcelino retorna para a escola. Marê se muda para a casa de Júlio.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 12 de maio

Orlando se preocupa com o amor de Júlio por Marê. Aparecida acredita que Antônio tenha mentido para ela e pensa em expulsá-lo de casa. Todos ajudam Antônio na festa surpresa de Aparecida. Gilda se insinua para Orlando, e Gaspar sente ciúmes. Orlando flagra Marê muito próxima a Júlio e se incomoda. Luís cede à chantagem de Cândida e decide voltar para o seminário. Aparecida se emociona com a surpresa de Antônio. Orlando afirma a Gilda que se casará com Marê.

Capítulo 48 - Sábado, 13 de maio

Gilda provoca Marê e Orlando. Cândida finge sua recuperação e comemora a decisão de Luís de voltar para o seminário. Gaspar e Gilda trocam ameaças. Neiva comenta com Popó sobre Celeste. Ivan implica com Luís por causa de Tânia. Anselmo sugere que Luís proponha um namoro às escondidas com Tânia. Marê pede que Orlando fale sobre sua família. Justino se entristece ao ver Sônia beijar Júlio. Popó acompanha Celeste até sua casa. Adélia sugere que Neiva procure um amor. Marê se assusta ao ver Júlio entrar em seu quarto.