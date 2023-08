Amor Perfeito: resumo da novela de 07 a 12 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson

Capítulo 121 - Segunda-feira, 7 de agosto

Catarina fica atordoada com as ameaças de Gaspar e Tânia desconfia de seu comportamento. Darlene segue rejeitando Gaspar. Orlando e Marcelino ignoram Gilda, que sofre por ser destratada pelo marido. Catarina revela a Júlio que foi ameaçada por Gaspar. Popó convida Celeste para ser a Rainha da Congada a seu lado. Júlio pede que Marê acolha Catarina em sua casa. Ione exige que Sônia se afaste de Ademar, sem saber que é o marido quem cerca a moça. Gilda percebe que Marcelino encontrou Marê. Albuquerque questiona Celeste sobre Valente. Gilda encomenda a Gaspar a morte de Catarina.

Capítulo 122 - Terça-feira, 8 de agosto

Gaspar reluta, mas aceita a ordem de Gilda. Antônio confronta Ademar sobre Sônia, e Ione ouve. Gilda mente em seu depoimento no caso de Marê e Júlio a enfrenta. Gilda insinua que Júlio não sabe sua verdadeira origem. Darlene garante a Cândida que não quer nada com Gaspar. Valente se emociona ao falar de seu filho com Tobias. Antônio expõe sua decepção com Aparecida por não ter contado sobre o caso de Sônia e Ademar. Gaspar descobre o paradeiro de Catarina. Júlio confessa a Marê que acredita que Anselmo pode ser seu pai. Catarina recebe o relógio de Ronaldo.

Capítulo 123 - Quarta-feira, 9 de agosto

Catarina se desespera com a ameaça recebida. Ione destrata Ademar. Gaspar garante a Gilda que ainda se vingará dela. Popó e Neiva dão seus depoimentos a Albuquerque. Ione e Wanda incentivam Lívia a voltar a trabalhar. Catarina foge e Marê se desespera. Antônio conversa com Sônia, e apoia a filha. Albuquerque destrata Lívia, e Valente se preocupa com Tobias. Gilda sofre com o comportamento de Orlando e Marcelino. Marê descobre que foi demitida do hospital.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 10 de agosto

Marê comenta com Ítalo que Gilda deve ser a responsável por sua demissão. Lívia leva Tobias para a escola e o agradece por tê-la tentado ajudar. Érico e Júlio pensam em procurar a viúva de Ronaldo, na tentativa de incriminar Gaspar e Gilda. Marê confronta Gilda e promete vingança contra a ex-madrasta. Tobias desabafa com Valente sobre o desamor de Albuquerque. João decide fazer um retiro espiritual, e Frei Severo avisa a Darlene e Clara. Marê recebe uma homenagem no hospital, e Luís afirma que dará continuidade a seu projeto da maternidade.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 11 de agosto

Marê se emociona com a carta recebida de Marcelino. Júlio viaja, e Verônica decide que contará a verdade sobre sua origem quando o filho retornar. Cândida anuncia que o governador aceitou sua proposta para São Jacinto. Todos vão para a missa de domingo. Gilda engole sua fúria ao ver Marê abraçar Marcelino. Ione revela a Lívia que Sônia e Ademar foram amantes. Frei Vitório alerta Marê para ter cuidado com Gilda. Marê explica a Orlando seu novo plano contra Gilda. Nelson chega ao Grande Hotel.

Capítulo 126 - Sábado, 12 de agosto

Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson. Júlio encontra Benedita, viúva de Ronaldo, e afirma que seu marido teve uma morte encomendada. Gaspar admira a inteligência política de Cândida, e Anselmo fica enciumado. Ione arma para fazer Ademar desconfiar de que está sendo assediada. Lívia confessa a Valente que Albuquerque não se conforma em não ter um filho biológico. Tânia e Darlene conversam sobre suas vidas amorosas. João sofre um acidente em seu retiro. Júlio anuncia que Benedita irá depor a favor de Marê.