Amor Perfeito: resumo da novela de 05 a 10 de junho

Nos próximos capítulos da novela 'Amor Perfeito', Lucília tenta arrancar os segredos de Anselmo

Capítulo 67 - Segunda-feira, 5 de junho

Marcelino é hostil com Gilda, que comenta a situação com Lucília. O evento de inauguração da fonte de São Jacinto é um fiasco. Lili e Violeta se enfrentam, e o plano de vingança da aspirante a atriz falha. Ione acredita que Bem-Te-Vi a convidou para deixar São Jacinto com ele. Marê desconfia da aproximação de Lucília com Marcelino. Lucília leva Marcelino para fotografar Gilda. Ivan é desprezado por Lili. Violeta transforma Lili em sua camareira. Gilda garante a Marcelino que deseja ser sua amiga. Marcelino foge de Gilda e Lucília.

Capítulo 68 - Terça-feira, 6 de junho

Gilda e Lucília vão atrás de Marcelino. Marê e Orlando descobrem que Lucília levou Marcelino para passear com Gilda. Ione se entristece por causa de Bem-Te-Vi, e Aninha percebe. O prefeito de Barbacena afirma a Gaspar que entrará com um processo contra o Grande Hotel. Marcelino se acidenta durante sua fuga, mas consegue chegar até a estrada. Marê e Orlando recebem ajuda especial para encontrar Marcelino. Gilda e Lucília chegam à Irmandade, e Marê confronta a ex-madrasta.

Capítulo 69 - Quarta-feira, 7 de junho

Gilda e Lucília pensam em uma forma de retomar a aproximação com Marcelino. Gaspar alerta Gilda sobre a fúria do prefeito de Barbacena. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Orlando pede que Lucília vá embora de sua casa. Orlando pensa em empregar Marê no hospital. Ione se martiriza por ter pensado em fugir com Bem-Te-Vi. Gilda pede desculpas a Marcelino, que se mantém fiel a Marê. Orlando informa a Marê sobre a vaga de administradora no hospital. Lucília pede abrigo a Gilda.

Capítulo 70 - Quinta-feira, 8 de junho

Gilda e Lucília firmam parceria contra Marê. Antônio, Aparecida e Verônica pressionam Sônia e Júlio a se casar. Tânia não gosta do clima entre Popó e Celeste e Ítalo e Neiva. Júlio questiona se Sônia deseja ser mãe, e ela lembra do bebê que perdeu. Verônica desabafa com Marê sobre Anselmo, e conclui que nunca foi feliz ao seu lado. Anselmo pensa em Lucília. Gilda revela a Gaspar que pensa em adotar Marcelino. Tomé passa mal após ingerir as balas que Gilda deu a Marcelino, e Orlando decide internar o frei. Anselmo confidencia a Lucília que foi ele quem ajudou Leonel a se afastar de Virgílio.

Capítulo 71 - Sexta-feira, 9 de junho

Lucília tenta arrancar os segredos de Anselmo. Orlando anuncia que frei Tomé está fora de perigo. Marcelino acredita que Gilda é uma bruxa. Lucília consegue que Gilda a empregue como sua secretária particular. Ítalo diz a Marê que ela é a melhor candidata ao cargo de administradora do hospital. Ivan sofre por conta de Lili e aconselha Gaspar a se precaver com Gilda. Gaspar revela a Gilda que conseguiu contornar a situação com o prefeito de Barbacena. Verônica percebe que Anselmo está apaixonado por outra. Érico desconfia de Lucília. Luís questiona padre João sobre seu amor por mulheres. Gaspar confronta Lucília.

Capítulo 72 - Sábado, 10 de junho

Lucília despista Gaspar. Cândida desconfia da saída de Anselmo, que se prepara para ir ao encontro de Lucília. Tânia e Justino se aproximam. Adélia gosta de ver Neiva conversando com Ítalo. Lucília consegue mais informações sobre Leonel, Virgílio e Maria Eugênia. Catarina incentiva Tânia a dar uma chance para Justino e esquecer Luís. Orlando anuncia que Marê será contratada como administradora do hospital. Luís conversa com frei João sobre seu antigo amor. Darlene visita João. Lucília pressiona Orlando a denunciar o golpe de Leonel contra Virgílio.