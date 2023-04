Amor Perfeito: resumo da novela de 03 a 08 de março

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê confronta Gilda e exige saber quem é o seu cúmplice

Capítulo 13 - Segunda-feira, 3 de abril

Marê afasta Gilda de suas funções no hotel e a expulsa da mansão. Alice fornece para Orlando notícias sobre seu filho. Gilda afirma que se vingará de Marê. Marcelino reclama de ter sido escolhido para ser o padre do casamento caipira. Orlando conta para Marê sua conversa com Alice. Marê recontrata Catarina. Júlio diz que pode ajudar Marê a encontrar seu filho. Gilda ameaça Gaspar. Todos organizam as barracas para a festa de Santo Antônio. Marcelino vai até a barraca de beijo, e Marê se encanta com o menino.

Capítulo 14 - Terça-feira, 4 de abril

Marê questiona Orlando sobre Marcelino. Orlando atende padre Donato. Anselmo fica enciumado ao ver Verônica chegar à festa com Érico. Marcelino faz uma proposta para Tobias. Frei Leão substitui Gilda por Marê na distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Marcelino troca de roupas com Tobias, mas é humilhado quando as mesmas caem na frente de todos. Marê ajuda Marcelino, que cai e se machuca. Orlando tenta socorrer Marcelino. Marê questiona os padres sobre Marcelino e acredita que ele seja seu filho.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 5 de abril

Os padres dizem a Marê que Marcelino não é seu filho. Orlando cuida de Marcelino. Sônia pede para dançar com Júlio. Marcelino questiona padre Diógenes sobre Marê e seu filho. Marê descobre que o hotel está com dificuldades financeiras, e confronta Gilda. Júlio avisa a Marê que vai a São Paulo. Orlando visita o Hospital São Jacinto. Marcelino pede para Orlando ir ao circo e convidar Marê. Orlando beija Marê. Benjamin conta a Marcelino que o circo vai embora. Júlio consegue a autorização para que Marê viaje com ele. Marcelino decide ir embora com o circo. Marê se assusta ao saber do sumiço de Marcelino e vai com os padres à delegacia.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 6 de abril

Albuquerque se recusa a procurar Marcelino. Rosa ajuda Marcelino a se esconder. Gilda manda Gaspar tirar Neiva da mansão. Érico vê Geraldino abordar Gilda na frente do hotel. Gilda rouba o cofre da mansão. Marcelino diz a Rosa que precisa ir ao banheiro e ela pede para Toninho parar o carro. Justino fala mal de Sônia para Júlio. Gilda entrega um maço de dinheiro para Érico para saldar as dívidas dela com o hotel. Toninho encontra Marcelino. Érico comenta sua desconfiança de Gilda com Verônica. Gilda queima a escritura da mansão com o nome de Marê. Marcelino volta para a irmandade. Júlio tenta falar com Sérgio, seu amigo policial. Marê e Orlando descobrem que Gilda é uma golpista.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 7 de abril

Marê constata que Gilda tinha a intenção de dar um golpe em seu pai. Marê fica abalada com as informações de Júlio sobre seu filho. Os padres se preocupam com a saúde de Marcelino. Júlio vai à polícia para levantar a ficha de Gilda. Gaspar fica com ciúmes de ver Gilda flertar com Odilon. Turíbio proíbe Elza de trabalhar e a humilha. Elza é vista ao sair de madrugada da casa de Odilon. Júlio descobre que Gilda tem uma grande ficha criminal. Chega o dia da inauguração da loja de Wanda, e Elza não aparece. Marê, Orlando e Júlio descobrem que Gilda tem um cúmplice em São Jacinto. Marcelino pensa em fazer uma promessa para encontrar sua mãe. Marê descobre que Albuquerque pode saber onde está seu filho.

Capítulo 18 - Sábado, 8 de abril

Marê garante que descobrirá o paradeiro de seu filho com Albuquerque. Marcelino conversa com todos os santos. As mulheres se admiram com o desfiles na inauguração da loja de Wanda. Turíbio recebe uma carta anônima e Odilon fica preocupado. Elza chega à loja de Wanda e Turíbio a retira de lá a força. Júlio tenta conversar com Albuquerque, mas Marê se descontrola. Frei Leão ajuda Marcelino a fazer sua promessa. Turíbio prende Elza em casa. Sônia convida Júlio para sair. Marê confronta Gilda e exige saber quem é o seu cúmplice. Cândida leva Verônica até sua casa. Érico fica nervoso ao ver Romeu Telles chegar no hotel. Marê coloca Gilda trabalhando na recepção do hotel. Érico diz a Romeu que pensa em se casar com Verônica. Marê e Orlando descobrem que Tobias é adotado.