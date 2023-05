Amor Perfeito: resumo da novela de 01 a 06 de maio

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio

Capítulo 37 - Segunda-feira, 1 de maio

Júlio impede Marê de avançar contra Gilda. Luís inventa uma desculpa para se afastar de Cândida e procurar Tânia. Gilda surpreende Popó, Marê e Júlio em sua sala. Marê arranca o colar de sua mãe do pescoço de Gilda. Luís e Tânia se beijam. Gaspar tenta convencer Gilda a esquecer a história do colar da mãe de Marê. Luís conta para Tânia que foi expulso do seminário. Verônica estranha que Érico tenha desistido de se demitir do Grande Hotel. Gilda contrata um homem para roubar o colar de Marê. Luís volta para casa e se assusta com Cândida. Marcelino sente medo da chuva e pede para dormir com Marê. O ladrão invade a Irmandade e rende Marê e Marcelino.

Capítulo 38 - Terça-feira, 2 de maio

Marê entrega o colar para o ladrão, que é surpreendido por frei Severo. Os padres convencem o ladrão a se redimir e devolver os objetos roubados. Tânia fala para Neiva sobre Luís, e Adélia desconfia. Luís inventa uma desculpa para Cândida. Gilda humilha Popó. Gaspar ironiza Gilda. Adélia conta para Gilda que Marê se candidatou a uma vaga para trabalhar na Companhia Ferroviária, e a vilã arma com Turíbio. Frei Severo relembra seu passado e se consola com frei Leão. Marê se sai bem em sua entrevista de emprego. Gaspar estranha a calma de Gilda ao comentar com ela sobre o novo emprego da ex-noiva. Turíbio publica uma manchete na Gazeta difamando Marê.

Capítulo 39 - Quarta-feira, 3 de maio

Gaspar se surpreende com a manchete da Gazeta. Neiva se preocupa com Marê. Júlio e Verônica ficam indignados com a matéria contra Marê. Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio. Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada. Albuquerque é hostil com Orlando. Popó avisa a Júlio da prisão do médico. Gilda comenta com Ítalo que pretende acabar com as parcerias que Marê conseguiu para o Hotel. Marê vê a manchete da Gazeta e fica arrasada. Lívia conta para Marê sobre a prisão de Orlando. Gilda instrui Turíbio a mentir em seu depoimento. Marê e Marcelino tentam animar Orlando. Ione decide ir à delegacia, depois de falar com Gilda. Gilda paga a fiança de Orlando.

Capítulo 40 - Quinta-feira, 4 de maio

Gilda se insinua para Orlando, que a destrata. Ademar repreende Ione. Marê se enfurece ao saber da ousadia da ex-madrasta. Gaspar discute com Gilda. Justino ouve Turíbio falar para Albuquerque que vai para o Rio de Janeiro processar Elza. Tânia marca um encontro com Luís. Marê confronta Orlando sobre a atitude de Gilda. Marê ajuda Wanda com a loja. Cândida leva Luís até a Irmandade. Ivan segue Tânia. Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança. Gilda se enfurece ao ver Marê chegar para jantar com Orlando no Café Concerto. Justino fala de Turíbio à mesa, e Sônia alerta Verônica. Ivan vê Tânia e Luís aos beijos. Cândida conta para Gilda que Marê está morando na Irmandade.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 5 de maio

Gilda tem uma ideia para prejudicar Marê. Luís promete para Tânia que falará com Cândida. Verônica tenta ligar para Odilon. Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Marê, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Gilda denuncia a estadia de Marê na Irmandade para o Bispo. Ivan afirma a Luís que irá ajudá-lo a ficar com Tânia. Marê começa a trabalhar na loja de Wanda. Cândida conta para Gilda do emprego de Marê, e a vilã fica revoltada. Cândida flagra Luís e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo. Gilda exige que Sílvio obrigue Wanda a demitir Marê. Marê comenta com Neiva que se apegou a Marcelino. Orlando convida Marê para morar com ele. Os padres recebem um telegrama do Bispo.

Capítulo 42 - Sábado, 6 de maio

Marê constata que foi Gilda quem a denunciou. Marcelino chora, com medo de que Marê vá embora. Orlando se oferece para ajudar a namorada. Marê explica como Wanda pode administrar sua loja. Gilda tem uma ideia para afastar a ex-enteada da loja de Wanda. Celeste conforta Marcelino. Verônica avisa a Odilon que Turíbio foi para o Rio de Janeiro. Os padres se reúnem para escrever uma resposta para o Bispo. Turíbio encontra Elza e Odilon. Gilda conspira com Sílvio contra Marê. Cândida descobre que Luís foi expulso do seminário e desmaia. Turíbio conta para Fabiano que Elza fugiu com Odilon. Wanda brinda com Sílvio e Gilda ao sucesso de sua loja. Três homens destroem a loja de Wanda.