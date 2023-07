Amor Perfeito: Marê consegue nova testemunha contra Gilda. Saiba quem!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Julio ajuda Marê a ter uma nova carta na manga contra Gilda antes do segundo julgamento

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Marê (Camila Queiroz) vai conseguir uma vontade contra Gilda (Mariana Ximenes). Com a ajuda de Julio (Daniel Rangel), ela consegue uma nova testemunha que pode incriminar a vilã no segundo julgamento sobre a morte de Leonel (Paulo Gorgulho). Saiba como tudo vai acontecer!

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Julio encontra Benedita, a esposa do jardineiro Ronaldo (Breno Filippo). Ele descobre que o homem foi morto há alguns anos em um assalto suspeito. Então, ele faz de tudo para convencer Benedita a ser testemunha a favor de Marê no julgamento.

A viúva diz que sempre desconfiou do dinheiro que o marido recebeu após a morte do patrão. Após a insistência de Julio, ela aceita ir ao julgamento para contar a história do que sabe para o juiz.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 12 a 15 de julho:

Capítulo 99 - Quarta-feira, 12 de julho

Orlando se desespera ao saber da morte de Lucília, e Marê o conforta. Albuquerque confronta Gilda sobre Felipe e Lucília. Ademar se incomoda com o mal-entendido entre Ione e Bem-Te-Vi. Todos ficam horrorizados ao descobrir que Lucília está morta. Turíbio contrata Ivan como fotógrafo da Gazeta. Gaspar desconfia da morte de Lucília. Frei Leão pede que Albuquerque reconsidere seu tratamento com Tobias. Darlene pede para Gaspar se afastar. Marê e Marcelino apoiam Orlando durante o velório de Lucília. Gilda encontra o álbum de fotos de Orlando, Lucília e Virgílio.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 13 de julho

Gilda pensa em como fazer Marê descobrir que Orlando é filho de Virgílio. Marcelino pede para ser adotado por Marê e Orlando após o casamento dos dois. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre suas origens para Marê. Justino e Popó chegam para estudar com Tânia, Celeste e Leonor. Ademar se recusa a dormir com Ione. Júlio confessa a Érico que desconfia de que a morte de Lucília tenha sido encomendada. Darlene se surpreende ao pensar em Gaspar. Gilda arma para que as cartas de Virgílio cheguem até Marê. Marê confronta Orlando sobre seu parentesco com Virgílio.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 14 de julho

Marê e Orlando trocam acusações envolvendo a memória de suas famílias. Marcelino desperta com um mau pressentimento. Padre Donato sofre com a possibilidade de Marcelino ser adotado, e Frei Severo o acolhe. Érico se culpa por ter cedido à chantagem de Gilda e prejudicado Marê no passado. Marê se afasta de Orlando, e ambos ficam inconsoláveis com a briga. Gilda procura Orlando.

Capítulo 102 - Sábado, 15 de julho

Gilda percebe o clima hostil entre Marê e Orlando e deduz que seu plano foi um sucesso. Ítalo anuncia que todo o conselho do hospital se uniu a Marê para a construção da ala da maternidade. Érico desconfia da felicidade de Gilda. Todos ficam sabendo do motivo da briga entre Marê e Orlando. Sônia se preocupa quando Júlio afirma que o romance de Marê e Orlando terminou. Gilda pensa em uma nova chance de conseguir a guarda de Marcelino e sonda com Popó sobre a história de Rosa, suposta mãe do menino. Marê revela a Frei João que romperá o relacionamento com Orlando, e Marcelino a questiona sobre sua adoção.