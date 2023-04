Amor Perfeito: Gilda executa vingança contra Marê

Nos próximos capítulos da novela ‘Amor Perfeito’, Marê vai sofrer na mão da vilã

Parece que a Gilda, a vilã da novela Amor Perfeito, vivida por Mariana Ximenes, vai finalmente realizar seu tão querido sonho e deixará sua principal inimiga em completa miséria. Isso porque Gilda abre o cofre, deixado por Leonel, vivido por Paulo Gorgulho, e rouba o dinheiro, deixando a escritura da casa que a mãe de Marê, interpretada por Camila Queiroz, deixou de herança para a filha. Tudo isso com a ajuda de Gaspar, interpretado por Thiago Lacerda, para quem irá revelar que sua vingança ainda não terminou.

Em algumas cenas recentemente exibidas pela novela da Globo, Gilda aparece com sede de vingança desde que sua enteada deixou a cadeia, assumiu o controle do Grupo Rumião e expulsou a madrasta da casa e da presidência do Grande Hotel Budapeste. Então, a assassina do empresário avisa Gaspar que seu plano contra Marê está apenas começando.

Além disso, o ex-noivo da mocinha irá ajudar a vilã a entrar na propriedade, e isso só será possível de acontecer depois que Neiva, interpretado por Maria Gal, funcionária e fiel escudeira de Marê, for retirada. Mas, para que isso aconteça, o ex-noivo da mãe de Marcelino vai falar que a filha da empregada não está se sentindo muito bem.

Depois, a viúva de Leonel vai até o cofre que pertencia ao falecido empresário. “Ah, Gilda! Você é mesmo muito esperta!”, pensa alto a vilã, depois de conseguir pegar uma pequena fortuna em dinheiro e barras de ouro, além da escritura da residência, colocando tudo dentro de uma bolsa.

