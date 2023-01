Alexandre Nero se afasta das gravações da novela 'Travessia'

Motivo do afastamento de Alexandre Nero das gravações da novela Travessia vem à tona e ele comenta: 'A pior dor que já senti na vida'

O ator Alexandre Nero (52) ficou afastado das gravações da novela Travessia, da Globo, após levar um susto com a sua saúde. Ele precisou ir ao médico ao sofrer uma crise renal e ficou sem gravar a trama enquanto se recuperava.

Agora, o artista contou que já está melhor. “Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim”, disse ele no Twitter. Então, ele ainda brincou ao fazer um poema sobre a situação. “No meio do rim tinha uma pedra / Tinha uma pedra no meio do rim / Nunca me esquecerei desse acontecimento / Na vida de meus ureteres tão fatigados”, escreveu.

Vale lembrar que Alexandre Nero já precisou se ausentar as gravações da novela Travessia em outra ocasião. Há pouco tempo, ele precisou fazer uma cirurgia nos dentes e não conseguiu seguir o cronograma de gravação, sendo afastado temporariamente. Ele ficou cerca de uma semana fora e a autora da novela, Gloria Perez (74), criou a história de que Stênio (Alexandre Nero) foi sequestrado para justificar o afastamento do ator na história.

Alexandre Nero diz que mudou de vida após o nascimento dos filhos

Recentemente, o ator Alexandre Nero relembrou a mudança em sua vida após o nascimento dos filhos. Ele contou que tinha uma vida de noitadas e farras antes de se tornar pai. "Meus filhos salvaram a minha vida em todos os sentidos. Eu vivia na esbórnia, na noite e na bebida. A vida para mim era uma festa. Isso foi até depois do nascimento do Noá, precisei de um tempo para cair essa ficha", afirmou ele.

E completou: "Depois que meus filhos nasceram, fui atrás de análise e comecei a entender que passei por traumas muito profundos. Com isso, bloqueei todas as memórias, mas agora elas começam a voltar. Por exemplo, é a primeira Copa do Mundo que assisto com meu filho falando de futebol comigo, isso obviamente me faz lembrar o meu pai. Tudo que eu faço com eles me liga aos meus pais".