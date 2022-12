Alexandre Nero desabafa ao relatar vida de farra e bebida: "Me salvaram"

O ator Alexandre Nero desabafou e contou como a paternidade o ajudou a sair da 'esbórnia'

O ator Alexandre Nero (52) fez um desabafo comovente durante uma entrevista na qual comentou as mudanças que a paternidade causou em sua vida.

Ao jornal 'Extra' neste domingo, 11, ele disse que superou um período de farra, bebiba e noitadas após o casamento com a atual esposa e o nascimento dos filhos.

"Meus filhos salvaram a minha vida em todos os sentidos. Eu vivia na esbórnia, na noite e na bebida. A vida para mim era uma festa. Isso foi até depois do nascimento do Noá, precisei de um tempo para cair essa ficha", afirmou ele.

Na conversa, o galã que está no ar em Travessia disse que a análise também foi fundamental para conseguir lidar com as emoções.

"Depois que meus filhos nasceram, fui atrás de análise e comecei a entender que passei por traumas muito profundos. Com isso, bloqueei todas as memórias, mas agora elas começam a voltar. Por exemplo, é a primeira Copa do Mundo que assisto com meu filho falando de futebol comigo, isso obviamente me faz lembrar o meu pai. Tudo que eu faço com eles me liga aos meus pais", afirmou ele com sinceridade.

Alexandre Nero tem 52 anos e é casado com a produtora de moda Karen Brustollin. O casal tem dois filhos, o primogênito Noá e o caçulinha Inã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Nero (@alexandrenero)

Alexandre Nero curte postagem que ironiza atuação de Jade Picon em novela

Mais uma polêmica envolvendo a atuação de Jade Picon (21). Desde que começou Travessia, novela das nove da Rede Globo, ela vem sofrendo diversas críticas sobre seu primeiro papel em uma produção, onde vive Chiara.

Dessa vez, seu próprio colega de elenco, o ator Alexandre Nero, curtiu uma postagem que estava ironizando o trabalho da influenciadora na trama escrita por Glória Perez (74), na qual vive par romântico com Chay Suede (30).