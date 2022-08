Além da Ilusão: Saiba qual é o final da Úrsula na novela

Úrsula terá um final trágico e inusitado na novela Além da Ilusão, que chega ao fim nesta sexta-feira, 19

No último capítulo da novela Além da Ilusão, da Globo, Úrsula (Bárbara Paz) vai ter um final trágico e bem inesperado na história. O desfecho da vilã terá relação com uma pipoca! Saiba aqui como será!

No final da história, Úrsula será presa pela morte de Abel (Adriano Petermann), mas vai conseguir responder ao processo em liberdade. Sem o carinho do filho, Joaquim (Danilo Mesquita), ela vai tentar matar Davi (Rafael Vitti) durante um truque de mágica dele. Porém, ele será salvo por Joaquim e a vilã vai embora para se esconder.

Um dia, Úrsula será vista disfarçada de cigana enquanto faz pequenos roubos pela cidade. Inclusive, ela vai pegar uma pipoca de uma criança e vai engasgar! A vilã ficará sem ar ao engasgar com a pipoca e morrerá sufocada.

A novela Além da Ilusão chega ao fim nesta sexta-feira, 19, e será substituída por Mar do Sertão, que estreia na segunda-feira, 22.

Larissa Manoela revela qual será o nome da filha de Isadora em Além da Ilusão

No último capítulo da novela Além da Ilusão, a personagem Isadora vai engravidar de Davi e terá uma menina. Nas redes sociais, a atriz Larissa Manoela já adiantou um detalhe fofo sobre a filha de Isadora. Ela contou que a bebê se chamará Rosa.

"A gravidinha de 1950. Amanhã no último capítulo de Além da Ilusão Isadora finda esse ciclo gerando a pequena Rosa. Cheguei a conclusão com Alessandra Poggi [autora da novela] que, apesar de não vermos a baby, ela carregar esse nome seria muito importante porque pra nossa trama, desde o início foi significativo em diversos pontos", disse ela.

E completou: "A rosa representou o mágico e a Elisa, o show no aniversário dela, a trilha sonora da própria Elisa, o casal Heloísa e Leônidas, além de ser a minha cor pessoal favorita. Então com o aval da nossa “mãe” hahahahah assim se decidiu. Isadora, Rosa & Davi. As amigas gravidinhas Isadora & Arminda. As mulheres de 50 unidas e as Camargo de batom vermelho. Amanhã todas as emoções unidas na exibição do último capítulo do nosso cristalzinho Além da Ilusão. E hoje tem o penúltimo capítulo só para os fortes de coração. Não percam!".

