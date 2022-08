Larissa Manoela revela o nome da filha de Isadora em Além da Ilusão

Na reta final de Além da Ilusão, a personagem Isadora vai engravidar e a atriz Larissa Manoela revela o significado do nome escolhido para a bebê: 'Significativo em diversos pontos'

Nesta quinta-feira, 18, a atriz Larissa Manoela (21) revelou uma curiosidade sobre a reta final da novela Além da Ilusão, que chega ao fim na sexta-feira, 19. Ela revelou que sua personagem, Isadora, vai engravidar e vai ter uma menina. Então, a artista ainda contou qual vai ser o nome da bebê.

A filha de Isadora vai se chamar Rosa e o nome é repleto de significado para a trama. "A gravidinha de 1950. Amanhã no último capítulo de Além da Ilusão Isadora finda esse ciclo gerando a pequena Rosa. Cheguei a conclusão com Alessandra Poggi [autora da novela] que, apesar de não vermos a baby, ela carregar esse nome seria muito importante porque pra nossa trama, desde o início foi significativo em diversos pontos", disse ela.

E completou: "A rosa representou o mágico e a Elisa, o show no aniversário dela, a trilha sonora da própria Elisa, o casal Heloísa e Leônidas, além de ser a minha cor pessoal favorita. Então com o aval da nossa “mãe” hahahahah assim se decidiu. Isadora, Rosa & Davi. As amigas gravidinhas Isadora & Arminda. As mulheres de 50 unidas e as Camargo de batom vermelho. Amanhã todas as emoções unidas na exibição do último capítulo do nosso cristalzinho Além da Ilusão. E hoje tem o penúltimo capítulo só para os fortes de coração. Não percam!".

