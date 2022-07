Além da Ilusão: Saiba como Matias vai confessar que matou Elisa

Isadora e Davi vão ter papel importante no momento em que Matias vai confessar que cometeu um crime na novela Além da Ilusão

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Matias (Antonio Calloni) vai confessar que deu o tiro que matou Elisa (Larissa Manoela) na primeira fase da novela. O momento acontecerá durante um plano de Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti), que vão conseguir inocentar o mágico do crime.

Isadora finge ser Elisa para falar com Matias em Além da Ilusão

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Jornal O Globo, Davi tem a ideia de fantasiar Isadora como se fosse Elisa para mexer com a cabeça de Matias. No cinema da cidade, ele usa um jogo de espelhos para fazer Matias acreditar que está conversando com a filha morta e coloca a jovem para arrancar a confissão do pai.

No momento, Davi também chamou Violeta e o delegado Salvador para que eles possam ouvir Matias assumir que matou Elisa. Com todos no cinema, Isadora conversa com Matias e ele confessa que deu o tiro em Elisa. Matias conta que foi sem querer, e que seu joelho falhou na hora do tiro, por isso ele acabou atingindo Elisa e não Davi.

Isadora convence o pai a ir até a polícia para confessar o crime. Ela diz que Elisa só vai descansar quando o pai inocentar Davi. Assim, Matias pede perdão para a filha e Isadora perdoa o pai como se fosse Elisa, e ele chora de emoção.

A cena deverá ir ao ar na última semana da novela. Além da Ilusão chegará ao fim em meados de Agosto e será substituída por Mar do Sertão.

