Agatha Moreira fala sobre Rodrigo Simas: “Tem dia que dá vontade de terminar”

A atriz Agatha Moreira (30) abriu o jogo sobre o seu namoro com o ator Rodrigo Simas (30). Os dois estão juntos há alguns anos e ela garantiu que a relação é como a de qualquer casal, com altos e baixos.

“Um relacionamento é feito de fases. O nosso é normal como qualquer outro. Tem dia que um não está afim de olhar para a cara do outro. Tem dia que dá vontade de terminar e jogar tudo para o alto. Mas a gente tem uma conexão tão forte e bonita que está sempre tentando se ajustar e se adaptar aos sentimentos e às necessidades. Conversamos sobre tudo, sobre ter filho ou não, sobre morar juntos ou separados, se o outro sente interesse por outras pessoas ou se o interesse está aqui... Isso precisa ser dito. Outro dia a gente estava comentando que tantas pessoas se sentem sozinhas e perdidas e, enquanto isso, é tão fod* o que temos. Eu acho incrível, independentemente de estarmos longe ou perto”, contou ela em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela também contou sobre as fases diferentes na vida profissional deles. Ela está contratada da Globo para fazer a próxima novela de Walcyr Carrasco, chamada Terra Vermelha, e está envolvido com projetos em outras plataformas.

“É engraçado. Estamos vivendo fases diferentes, mas é muito impressionante como não nos desconectamos. Desde outubro do ano passado, quando o Rodrigo se mudou para São Paulo (para gravar a série "As aventuras de José & Durval", do Globoplay), estamos mantendo um relacionamento à distância. Foram poucos momentos juntos na nossa casa (na Zona Oeste do Rio). Ele ficou lá até abril e, quando voltou para o Rio, eu já estava em Los Angeles, aonde fui para estudar interpretação no estúdio Ivana Chubbuck. Foi incrível. Depois, a gente conseguiu se encontrar na Espanha. Ele foi passear e eu fui fazer um curso no Estudio Corazza (também de atuação). Agora, ele está novamente em São Paulo e eu, no Rio. Mas a conexão não muda porque temos um diálogo muito bom. Acho que esse é o grande diferencial da nossa relação. Quando se está à distância, principalmente, não dá para guardar coisas. Elas precisam ser ditas", declarou.

