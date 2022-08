Agatha Moreira esbanja amor em fotos ao lado de Rodrigo Simas: “Casalzão”

Atriz Agatha Moreira compartilha fotos ao lado de Rodrigo Simas e encanta a web com os registros

Redação Publicado em 26/08/2022, às 13h19

A atriz Agatha Moreira (30) aproveitou a última quinta-feira, 25, para compartilhar fotos esbanjando amor ao lado de seu namorado, Rodrigo Simas (30).

Através de seu perfil no Instagram, Agatha Moreira compartilhou uma série de fotos em frente ao espelho, enquanto trocava carinhos com Rodrigo.

Nos registros, Rodrigo Simas exibiu seu novo visual, ele adotou os cabelos platinados e surgiu belíssimo ao lado de Agatha.

E, claro, os registros do casalzão renderam diversos elogios para Rodrigo Simas e Agatha Moreira. Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Agatha e Rodrigo, aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza do casal: “Maravilhosos!”, escreveu um internauta. “Que casalzãoooo”, disse outro. “Amo esse casal!”, destacou o terceiro.

Veja as fotos de Agatha Moreira ao lado de Rodrigo Simas:

Agatha Moreira celebra vitória em quadro do 'Domingão':

A atriz Agatha Moreira usou suas redes sociais para comemorar sua vitória na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, na noite de domingo, 21! Em disputa contra o ator Rainer Cadete (35), com quem trabalhou na série Verdades Secretas, a artista arrasou na performance ao interpretar Miley Cyrus em Wrecking Ball e venceu o segundo duelo da atração. No primeiro momento do quadro, a namorada de Rodrigo Simas (30) dublou o sucesso de Alcione, Você Me Vira A Cabeça.

