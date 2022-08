Agatha Moreira celebra vitória em quadro do 'Domingão': ''Me senti a própria Miley Cyrus''

Atriz Agatha Moreira vence o quadro 'Batalha do Lip Sync' do 'Domingão com Huck' contra Rainer Cadete fazendo performance da cantora Miley Cyrus

A atriz Agatha Moreira (30) usou suas redes sociais para comemorar sua vitória na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, na noite de domingo, 21!

Em disputa contra o ator Rainer Cadete (35), com quem trabalhou na série Verdades Secretas, a artista arrasou na performance ao interpretar Miley Cyrus em Wrecking Ball e venceu o segundo duelo da atração. No primeiro momento do quadro, a namorada de Rodrigo Simas (30) dublou o sucesso de Alcione, Você Me Vira A Cabeça.

Em seu feed no Instagram, Agatha compartilhou alguns cliques em que aparece com conjuntinho branco usado na apresentação e trecho da participação no Domingão.

"I came in like a wrecking ball. Amei participar dessa batalha de Lip Sync! Me senti a própria @mileycyrus

Obrigada @rainercadete pela alegria e parceria sempre biguiii. Obs: a última foto que é a prova de que eu venho ensaiando há anos essa performance. Kkkkkkkkkk", disse a atriz na legenda.

Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Arrasou muitoooo", disse Rafa Kalimann. "Foi sensacionaaaaaaaallllllllll. Arrasou nível master, amor", exaltou Cinara Leal. "Eu amei", declarou Mariana Santos. "Você arrasou tanto", destacou Foquinha.

Rainer animou o público ao som de Tá Escrito, de Xande de Pilares, e como Elvis Presley.

Agatha Moreira celebra vitória no quadro do 'Domingão', 'Batalha do Lip Sync':

Agatha Moreira exibe corpão em fotos de biquíni

Recentemente, Agatha Moreira compartilhou novas fotos de sua viagem pela Europa com o namorado, Rodrigo Simas. A atriz roubou a cena ao aparecer plena de biquíni nos registros. Em um dos cliques, a famosa posou só com a parte de baixo e uma camiseta. Em outro, ela apareceu com um modelo branco elegante e esbanjou sua silhueta impecável.

