De biquíni, Agatha Moreira exibe silhueta impressionante em fotos de viagem

22/07/2022

A atriz Agatha Moreira (30) compartilhou novas fotos viajando pela Europa com o namorado, Rodrigo Simas (30), nesta sexta-feira, 22, e roubou a cena ao aparecer plena de biquíni nos registros.

Em um dos cliques, a famosa posou só com a parte de baixo e uma camiseta. Em outro, ela apareceu com um modelo branco elegante e esbanjou sua silhueta impecável.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da artista e do local com paisagem paradisíaca. "Que fotos! Linda demais", admiraram os seguidores. "Que delícia de viagem", falaram outros.

Agatha Moreira de cabelo raspado

No início do ano, Agatha Moreira surpreendeu ao radicalizar em seu visual e aparecer de cabeça raspada. Em uma praia do Rio de Janeiro, a famosa foi flagrada curtindo o dia de sol com Rodrigo Simas. De biquíni trançado, a artista chamou a atenção no local com suas curvas e seu corte diferente.

