Agatha Moreira abre o jogo sobre cenas de sexo em Terra e Paixão

Em entrevista à CARAS Brasil, Agatha Moreira ainda falou sobre vilania de Graça, sua personagem em Terra e Paixão

Na pele de Graça, em Terra e Paixão, a atriz Agatha Moreira (31) diz ter mais facilidade para fazer cenas de sexo. Após viver Giovanna, em Verdades Secretas, ela afirma, em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, ser mais tranquilo encarar cenas de intimidade no horário nobre.

"É muito tranquilo, na novela das 21h não pode tirar uma camisa, não pode nada. Eu sou bem tranquila", diz sobre Terra e Paixão . "Verdades Secretas, principalmente pela minha personagem que era uma modelo internacional, tinha aquela preocupação de ficar fazendo cenas seminua."

Graça é uma mulher bastante sofisticada, filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli). Ela foi deixada no altar por seu noivo, Daniel (Johnny Massaro), porém, com ajuda da sogra Irene (Gloria Pires) pensa em armar uma falsa gravidez para manter o amado por perto.

Agatha conta que a cena do casamento foi bastante forte de ser gravada, e que saiu tremendo do set de filmagens. Apesar disso, ela assegura que não "empresta" mais suas emoções e experiências quando entra nas gravações.

"Hoje, em cena, eu tenho usado um outro caminho. Já usei muita coisa minha para emprestar para personagem, mas atualmente eu só estou conseguindo trabalhar com os sentimentos da personagem. Quando estou em cena, é o sentimento da Graça mesmo."

A atriz está animada para quando seu filho surgir na trama, e ainda explica que a personagem é uma vilã que ela está amando odiar. "Ela tem a vilania não no sentido de fazer maldade, mas sim, fazer o que é melhor para todo mundo na cabeça dela, que pode não ser."

"Ela está pensando nela e no umbigo dela, e que o que ela quer é o melhor para todos. Ela veio muito influenciada pela Irene e pelos pais, depois de ser deixada no altar veio essa virada de chave. Ela vem com essa sede de vingança", finaliza sobre a trama de Terra e Paixão.

