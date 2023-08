Cauã Reymond relembra cena íntima de Terra e Paixão: 'Queria acabar'

Em entrevista à imprensa nos bastidores de Terra e Paixão, Cauã Reymond também falou sobre seu personagem na novela

Mocinho da trama de Terra e Paixão, o ator Cauã Reymond (43) afirma que o trabalho para o folhetim é bastante intenso. Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, o artista relembrou uma cena íntima que gravou com Barbara Reis (33), intérprete de Aline.

"A novela está sendo bem intensa para mim, teve uma época que eu tomei antibiótico em um período de duas semanas", contou Cauã Reymond . "Naquela cena eu estava com sinusite, tomando antibiótico e corticoide, morrendo de frio. Queria acabar de uma hora para outra."

Na trama, o galã das novelas vive Caio, filho rejeitado de Antonio La Selva (Tony Ramos) que salva Aline e seu filho de serem mortos ao ter a propriedade invadida. Agora, o protagonista da novela conheceu sua mãe, Agatha (Eliane Giardini), que retorna anos após ser dada como morta.

"O Caio está mais que deslumbrado, ele sempre foi rejeitado. O pai, Antônio, o culpava pela morte da mãe, fizemos algumas cenas muito tristes. É uma novela que, a princípio, não tem barriga. Nós atores não sentimos isso, sentimos que cada vez estamos nos conectando mais com o público. Estou muito animado."

Ele conta que não sabia que Giardini faria o papel de sua mãe e que eles poderiam se reencontrar novamente em frente às câmeras. Antes, a atriz fez papel de sua avó em Avenida Brasil e interpretou sua mãe em Dois Irmãos.

Para além da trama de Walcyr Carrasco (71), Cauã Reymond assegura que vive uma fase em que pode escolher quais personagens gostaria de viver e também consegue deixar de lado a curiosidade sobre com quem irá trabalhar, já que consegue fazer uma preparação intensa para seus personagens, como foi no caso da preparação para o sotaque de Caio.

"Eu não gosto de me assistir há mais ou menos uns 11 anos, e também tenho a tendência de não ler sobre mim. [Também] odeio me sentir inseguro em cena, então lá em Dourados, do momento que eu saía do meu quarto até a hora de retornar, eu falava com o sotaque."

