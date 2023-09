A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 4 a 8 de setembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta vai até o Monter Mercado enfrentar Vera

Capítulo 86, segunda-feira, 04 de setembro

No “Jogo das Bandeiras”, uma espécie de queimada com prêmios no final, Mariana elimina Vera da competição. Vera destaca que Mariana jogou a bola com muita força e afirma que Mariana se comporta como uma criminosa. O juiz encerra o jogo e um lado é declarado vencedor. No final, cada participante e convidados na quadra retiram uma bandeirinha que equivale a um prêmio. Bassânio consegue uma quantidade alta de dinheiro. Julieta um voucher de compras no Monter Mercado, já Téo, um tour pela Monter Holding. Romeu fica bravo por Alex dançar com Lívia e ser hipócrita. Alex alega que Lívia é do Lado Torre, mas que ela ainda não aceitou o fato. Julieta aparece no Monter Mercado, Glaucia deseja expulsar a menina, mas ela declara que tem um voucher. Nando diz para Romeu que está apaixonado por Rosalina e pensa em pedi-la em namoro. Bassânio vê um vestido na vitrine do shopping e percebe que a roupa é a cara da Pórcia. O vestido é caríssimo, mas Bassânio compra. Bernardo apresenta a Monter Holding para Téo. Romeu encontra Julieta no mercado. Julieta enfrenta Vera e diz que não gostou da forma que Vera falou com Mariana no “Jogo da Bandeira”. Vitor fica incomodado com a atitude da sobrinha. Romeu rebate Julieta e declara que Mariana jogou a bola muito forte em Vera. Zangada, Julieta afirma que a família Monteiro não presta. Bassânio entrega vestido à Pórcia. Após Julieta sair do local, Glaucia e Vera falam mal de Julieta e Romeu diz que ela só tomou as dores da mãe. Acompanhado de Bernardo, Téo visita a sala de Leandro na Molder Holdin; Leandro aparece e surpreende o menino.

Capítulo 87, terça-feira, 05 de setembro

Leandro mostra a vista do escritório para Téo, que fica impressionado. Glaucia vê Pórcia com sacola do Armazém e fica brava, diz que a atitude é motivo de demissão, mas resolve dar uma nova chance. Crianças da gangue Pedalzera observam com água na boca Nath e Ellen tomarem sorvete; mesmo a gangue aprontando, as meninas compram sorvete para os rivais. Por conta da confusão com a família Campos, Vera resolve demitir Vitor. Acompanhada por Julieta, Mariana compra um novo vestido; a filha diz que Mariana deve usar na mesma noite para trabalhar. Mauro revela para Ellen, Ian, Dimitri e Nath que a Associação Protetora dos Animais foi ao ferro-velho, resgatou a Trufa e que Claudio foi preso por maus-tratos. Trufa volta para casa de Ellen. Nath ganhou no “Jogo das Bandeiras”, um dia no CEC, mas ela troca com Enzo. Por também ser formado em Educação Física, Enzo vai até o CEC e diz a Hélio que deseja ser assistente dele por um dia. A gangue Pedalzera quer descobrir o que é o MDI (Mundo da Imaginação) que tanto os rivais falam. Mariana fica sabendo que Julieta confrontou Vera.

Capítulo 88, quarta-feira, 06 de setembro

Vitor exige que Glaucia convença Vera para que ele volte a trabalhar no Monter Mercado, senão os segredos envolvendo o hacker serão revelados. Enzo comanda o treino no CEC e agradece Hélio por realizar um sonho antigo. Vitor briga com Mariana por Julieta ser motivo da demissão dele e diz que a irmã não é um bom exemplo para Julieta. Glaucia quer descobrir algum segredo de Vitor para afrontá-lo. Karen aconselha Lívia a não desistir do sonho dela de ser estilista. Mauro e Telma vão jantar no restaurante. Maria chega no restaurante para trabalhar e Telma, Mauro e Daniel ficam surpresos com o novo visual dela. Alex chama os amigos para jogar tabuleiro na casa dele. Em número ímpar, Alex convida Lívia para completar os times. Clara fala para Hélio fazer uma proposta para Enzo e convidá-lo a trabalhar no CEC.

Capítulo 89, quinta-feira, 07 de setembro

Lívia aceita brincar com o Lado Torre. Lívia esquece o celular em casa, Julieta liga para a amiga e Ellen atende, revelando que a irmã foi até o apartamento do Alex. Nos arquivos de Hélio, Julieta encontra uma foto dela bebê, supostamente com Romeu. No final da partida, Alex comenta com Lívia que a deseja no Lado Torre. Mariana conta para Julieta a história por trás da foto: A fotografia foi tirada quando Romeu estava na casa de Mariana; foi a primeira vez que Romeu e Julieta se viram. No passado, Vera deixou Romeu na casa da Mariana algumas vezes para cuidar do filho. A gangue Pedalzera segue Ellen, Ian, Dimitri e Nath para descobrir mais sobre o MDI (Mundo da Imaginação). Glaucia diz para Vera recontratar Vitor, já que ter um Campos por perto pode ser bom. Daniel fala para Bassânio convidar Pórcia para sair e Pórcia aceita ir ao cinema com o amigo. Ellen, Ian, Dimitri e Nath percebem que estão sendo seguidos pela gangue Pedalzera. Nando pede dinheiro para Fred, dizendo que vai comprar ingressos para um evento e chamar uma amiga para sair. Leandro questiona Enzo sobre a ida dele ao CEC. Julieta comenta com Lívia que a foto dela ao lado de Romeu no passado comprova que Mariana era inocente e Vera confiava na mãe. Julieta diz que deseja confrontar Romeu com a foto.

Capítulo 90, sexta-feira, 08 de setembro

O escritório do Hélio está uma bagunça, ele tenta buscar um formulário, Telma oferece ajuda, mas ele se exalta. Após comprar ingressos, Nando chama Rosalina para o evento de anime e ela nega. Vitor volta a trabalhar no Monter Mercado e dá a ideia de trazer um novo conceito ao mercado, evoluindo o cardápio e o café do estabelecimento; Vera aprova o projeto. No CEC, Alex e Karen contam para os membros do Lado Vila que Lívia está mudando de lado. Leandro, Enzo, Vera e Bernardo jogam tênis na quadra; Fausto avisa Glaucia e Fred que eles não foram chamados para a partida. Mauro convida Mariana para um encontro, porque quer conhecê-la melhor. Mariana responde que Telma gosta dele além da amizade, mas Mauro revela que não tem afinidade com Telma e sim com Mariana. Glaucia e Fred aparecem na quadra e falam que Leandro prefere o funcionário, Enzo, do que eles. Após perceber a própria desorganização, Hélio nota que precisa de um novo assistente. Ellen, Ian, Dimitri e Nath pregam uma peça nos membros do Pedalzera por espionagem. Nando entrega flores à Rosalina, mas a garota é alérgica e passa mal.