Renascer: José Inocêncio faz João Pedro chorar. Entenda!

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio terá uma conversa definitiva e emocionante com o filho João Pedro

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o personagem João Pedro (Juan Paiva) vai cair no choro durante uma conversa com o pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele será convencido a desistir de uma vingança em uma cena comovente. Saiba como será:

De acordo com o site Notícias da TV, João Pedro diz que quer matar Egídio (Vladimir Brichta) por causa da morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz está criando um plano de vingança, mas José Inocêncio descobre e chama o filho para uma conversa séria.

Então, o fazendeiro diz para o filho que é algo muito grave tirar a vida de alguém e que ele não tem provas de que Egídio é culpado. Além disso, ele diz para o filho sossegar e não se vingar de ninguém.

O rapaz chora ao lembrar da morte trágica do irmão em seus braços. Com isso, Inocêncio diz que vai saber o que precisa ser feito quando chegar a hora certa.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 8 a 11 de abril:

Capítulo 93 - Quarta-feira, 8 de maio

Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona Patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 9 de maio

Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família. Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Dona Patroa conta a Pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Deocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. Pastor Lívio aconselha Sandra a contar para João Pedro sobre a gravidez. José Inocêncio avisa a Damião que o funcionário trabalhará diretamente com ele. Sandra comunica a João Pedro que está esperando um filho seu.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 10 de maio

Mariana diz a Inácia que sente inveja da barriga de Teca. José Inocêncio critica a forma de fazer política de Bento. Kika decide ir atrás de Eliana. Teca estranha quando Inácia lhe diz que não se deve enganar José Inocêncio, e deixa escapar algo sobre Buba. Mariana escuta a conversa de Inácia e Teca, e se atenta para a fala da menina sobre Buba.

Capítulo 96 - Sábado, 11 de maio

João Pedro diz a Morena que se casará com Sandra. Kika avisa a Eliana que não irá mais representá-la como advogada e que irá morar com Eriberto. Mariana conta a Eliana que ouviu Teca dizer a Inácia que Buba não é mulher. Eliana pede a Damião que deixe a região com ela. Joana pede a Tião para perguntar a Egídio sobre o valor da dívida do casal.