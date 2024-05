Pedro Scooby retorna para casa após resgates no RS: 'Se precisar, a gente volta'

Os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo decidiram voltar ao Rio após passarem a semana auxiliando vítimas de enchentes no RS

Após passar a semana ajudando no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby contou que está retornando para sua casa, no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado, 11, o atleta e ex-BBB reforçou que uma grande equipe seguirá auxiliando em regiões afetadas do estado.

"A gente está em alerta, se precisar, a gente volta. Mas espero que não precise. Se eu não precisar voltar, é porque está ficando tudo bem", declarou Scooby, explicando que os jet skis levados até o RS continuarão nos locais com outras pessoas que estão ajudando os moradores do Sul do país.

O famoso, inclusive, revelou que adotou um cachorro resgatado por ele na enchente. Nomeado El Dourado, o animalzinho está sendo transportado ao RJ junto com o surfista.

Além de Pedro Scooby, Lucas Chumbo também contou que está voltando ao Rio de Janeiro. Seguindo uma viagem de carro ao lado do amigo, o ex-participante do BBB 20 reforçou que a equipe que ainda está na região será responsável pela entrega de mantimentos e resgates, que já diminuíram bastante.

"Está todo mundo mentalmente e fisicamente cansado. A gente agora tem 25 horas de estrada até em casa, mas o sentimento é de dever cumprido. A primeira fase dessa tragédia, que eram os resgates, passou", disse Lucas Chumbo, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Bartelle (@claudiabartelle)

Pedro Scooby e Lucas Chumbo reencontram pessoas resgatadas no RS

Junto com um grupo de amigos, os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo seguiram para o Rio Grande do Sul há cerca de uma semana para ajudar em resgates de pessoas ilhadas nas regiões afetadas por enchentes. Após uma semana intensa de grande auxílio na linha de frente, os atletas puderam reencontrar moradores que foram encaminhados para um abrigo.

Ao lado de outros voluntários, os ex-BBBs visitaram pessoas resgatadas por eles nos últimos dias. Em registros que circulam nas redes sociais, é possível perceber a alegria e emoção de Scooby e Chumbo, que aparecem brincando com algumas crianças do local.

Pedro Scooby também compartilhou em seus stories no Instagram vídeos do momento especial gravados por outras pessoas que também estavam presentes. "Heróis não usam capa, usam jet ski. Gratidão pelo trabalho", escreveu uma moça em um dos registros. Confira!