Você sabia? Susana Werner renovou os votos de casamento um ano antes da separação

Susana Werner e Julio Cesar fizeram festa no aniversário de casamento apenas um ano antes de anunciarem a separação

A atriz e empresária Susana Werner surpreendeu os fãs no último final de semana ao revelar que terminou o casamento com o goleiro Julio Cesar após 21 anos de união. Com a repercussão da separação do ex-casal, vale lembrar que eles renovaram os votos de casamento há apenas um ano.

Em abril de 2022, os dois reuniram os amigos e familiares em uma festança para comemorar os 20 anos de casamento em Portugal, com direito a bolo todo branco e decorado, looks elegantes e menu especial. Na época, ela mostrou fotos com a família e de detalhes do evento nas redes sociais.

"26 de abril é o dia em que completamos 20 anos do dia em que dissemos sim para o nosso amor, para a nossa parceria e que Deus continue nos abençoando nessa linda jornada junto aos nossos filhos amados", disse ela na época.

Em abril de 2023, Susana e Julio celebraram o aniversário de casamento com uma viagem romântica por Roma, na Itália, e também compartilharam o post nas redes sociais. Inclusive, este foi o último post que ela fez com o atleta antes de anunciar a separação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

O anúncio da separação de Susana Werner e Julio Cesar

Na manhã de domingo, 21, Susana Werner fez um post no Instagram para anunciar o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar.

Susana e Julio tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.