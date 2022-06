Virginia Fonseca revela motivo para não se casar antes do nascimento da segunda filha

Virginia Fonseca e Zé Felipe querem fazer uma festa de casamento, mas decidiram adiar os planos e ela revelou o motivo

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) ainda não têm uma data para a tão esperada festa de casamento. Os dois se casaram no civil em março de 2021, mas ainda não celebraram com os amigos e familiares. Porém, ela já garantiu que o casamento não deve acontecer antes do nascimento da segunda filha.

Grávida de mais uma menina, Virginia Fonseca contou que não quer fazer a festa de casamento durante a gestação, já que a filha deve nascer em outubro. “Maria Flor já está aí, se Deus quiser, agora em outubro. Eu quero casar quando eu não estiver grávida. Eu quero curtir meu casamento, beber, ficar até tarde sem parecer que passaram 10 caminhões em cima de mim”, disse ela em seu canal no YouTube.

Então, ela contou que eles devem pensar na cerimônia mais para a frente. “Pode ser, talvez, que ano que vem a gente faça o casamento. A gente é assim, resolve as coisas em cima da hora”, contou.

Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 1 ano.

O casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe em 2021

Em março de 2021, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que estavam casados. Eles postaram fotos exibindo as alianças e fizeram declarações de amor.

"E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe!! Como eu sempre digo, te amo infinito e além", contou ela. E ele completou: "Até que a morte nos separe, meu amor!! Te amo muito".